Infoveranstaltung im schleswiger Rathaus : Neues Parkhaus kommt nicht vor 2022

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Sven Windmann

erstellt am 15.Dez.2017 | 07:00 Uhr

Offenbar interessiert das Thema Parkgebühren in Schleswig deutlich weniger Menschen als gedacht. Dabei hatten sich Politik und Verwaltung über Jahrzehnte davor gescheut, das kostenfreie Parken in der Innenstadt abzuschaffen. Stichwort „Alleinstellungsmerkmal“. Zu einer entsprechenden Infoveranstaltung, zu der die Stadt am Mittwochabend ins Rathaus eingeladen hatte, erschienen jedoch nur handgezählte 14 Bürger. Hinzu kamen vier Mitarbeiter der Verwaltung und zwei Mitglieder der Ratsversammlung. Das war’s.

Dabei hatten Bürgermeister Arthur Christiansen und Dirk Jürgensen, Leiter des Sachbereichs Tiefbau im Schleswiger Bauamt, durchaus Interessantes zu erzählen rund um die Einführung von Parkgebühren in der Innenstadt und den damit verbundenen Neubau des Parkhauses. „Ja, meine Damen und Herren, uns steht Großes bevor“, meinte Christiansen, nachdem er ausführlich den Stand der Planungen erläutert hatte.

Die für viele Schleswiger wohl wichtigste Information fiel dabei eher beiläufig. „Gehen Sie davon aus, dass ein neues Parkhaus nicht vor 2022 steht. Alles andere wäre unrealistisch“, sagte der Bürgermeister. Denn: Bevor man das alte Parkhaus abreißen könne, brauche man eine Ausweichfläche für die Übergangszeit. „Die Leute müssen ja durchgängig irgendwo ihr Auto hinstellen können.“ Zu diesem Zweck hat man bei der Stadt das benachbarte Gelände im Auge, auf dem jetzt noch die Feuerwache steht. Wenn beim Neubau am Kattenhunder Weg weiter alles glatt laufe, könne man das alte Gebäude 2020 abreißen und die Fläche vorbereiten, danach könne es nebenan losgehen, so der Bürgermeister, der gleichzeitig betonte: „Ich habe nicht die Befürchtung, dass das alte Parkhaus die nächsten vier, fünf Jahre nicht mehr mitmacht.“

Wie dann aber ein Neubau aussehen könnte, wer ihn errichtet und betreibt: Dazu hielten sich Christiansen und Jürgensen weitgehend zurück. „Wir werden hier in der Verwaltung unsere Hausaufgaben machen und verschiedene Szenarien durchspielen. Entscheiden wird am Ende aber die Politik“, betonte der Bürgermeister. Im Mittelpunkt stünden dabei zwei Fragen. Erstens: Übernimmt ein privater Investor oder die Stadt selbst die Regie? Zweitens: Möchte man nur ein Parkhaus bauen oder doch eher ein „Parkhaus Plus“, also inklusive Geschäften und anderen Einrichtungen. Genug Platz, so betonte er, gebe es dafür. „Das gesamte Areal – bestehend aus Parkhaus, Zob und Feuerwache – hat eine Größe von 18 500 Quadratmetern, und zwar mitten im Herzen der Stadt. Das ist also das zentrale Grundstück in Schleswig. Entsprechend sorgfältig sollten wir planen.“

Was das Thema Parkgebühren angeht, ist man indes schon einen Schritt weiter. So präsentierte Dirk Jürgensen ein ausgearbeitetes Gebührenmodell, bei dem nur noch wenige Punkte offen zu sein scheinen. Die Eckpunkte daraus, die bereits festzustehen scheinen: Die ersten 30 Minuten sind kostenlos, danach zahlt man für die nächste Stunde einen Euro. Jede weitere Stunde kostet 50 Cent. Die maximale Tagesgebühr beträgt drei Euro. Noch nicht einig seien sich Stadt und Wirtschaft in der Frage, wie teuer ein Monatsticket wird. Die Verwaltung schlägt 60 Euro vor. Ebenso müssten noch Regelungen für die Anwohner getroffen werden.

Damit das Parkhaus wegen der Gebühren am Ende aber nicht leer steht (man rechnet mit 300 Plätzen für Kurzzeitparker und 200 für Langzeitparker), sollen künftig im gesamten Innenstadtbereich Gebühren erhoben werden. Zwischen Altstadt, Gallberg, Lutherstraße und dem Lollfuß werden deshalb 29 Automaten aufgestellt. Das Geld, das diese gemeinsam mit den Gebühren im Parkhaus einspielen, solle nach 15 Jahren reichen, um den Neubau zu refinanzieren.

Ob im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Geländes auch der Zob verlegt wird, wollte ein Zuhörer wissen. Dieses Szenario schloss Christiansen aus. „Wenn man sieht, wie viele Menschen dort morgens und mittags unterwegs sind, wird einem schnell klar, dass der Zob zu einer Belebung der Innenstadt beiträgt und deshalb dort bleibt, wo er ist. Aber er wird sicherlich aufgefrischt.“