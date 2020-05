Lockerungen der Corono-Beschränkungen : Neues Leben in der Schleswiger Gastronomie

Besucher kehren in Cafés, Gaststätten und Restaurants zurück. Gewerkschaft und Dehoga warten erstmal ab.

Avatar_shz von Joachim Pohl

18. Mai 2020, 17:24 Uhr

Schleswig | Karin Schnoor genießt die Tasse Kaffee und das Stück Kuchen. Sie hat einen der wenigen Plätze vor der Bäckerei Jaich am Stadtweg erwischt. Vor sich auf dem Tisch liegt ein Zettel, auf dem sie einige persönliche Angaben gemacht hat, damit man sie im Fall des Falles informieren kann.

Die Seniorin aus Treia, die sich in dem Geest-Dorf in der Kleiderkammer engagiert, freut sich mit vielen anderen Menschen aus der Region über die Wiedereröffnung gastronomischer Betriebe nach Wochen der Corona-bedingten Schließung.

Aufatmen in der Schleswiger Gastronomie-Szene: Nach über acht Wochen der vom Staat verfügten Schließung sämtlicher gastronomischer Betriebe dürfen diese seit gestern wieder unter zahlreichen Auflagen geöffnet werden. Bei „Goschs Gasthof“ im Friedrichsberg stehen schon am Vormittag die Tische auf der Fläche vor dem alten Haus an der Friedrichstraße. Bei dem Nieselregen werden sie aber kaum genutzt. Lars Kock und sein Team sind bestens auf die Wiedereröffnung vorbereitet. „Wir haben die Tische auseinander gezogen, auch die draußen. Dadurch, dass wir mehrere kleine Räume haben, können wir überall kleine separate Nischen einrichten.“

Der Kellner empfange die Gäste vorn am Absperrband und geleite sie zu ihrem Tisch. Maximal fünf Tische stehen in einem Raum. Die vollständige n Hygieneregeln sind ausgehängt, doch die Kellner erläutern sie den Gästen zusätzlich. Es gebe Desinfektionsmittel für die Besucher. „Wir setzen alle Vorgaben des Staates um“, bekräftigt Inhaber Lars Kock, der schon gestern Mittag die ersten Besucher „bekocht“ hat.

Das „Luzifer“ an der Königstraße informiert seine Gäste ausführlich schon auf seiner Homepage über die zu beachtenden Regeln während des Restaurant-Besuchs.

Doch wie haben die Betriebe und die Mitarbeiter die über achtwöchige Schließung verkraftet? Einige Restaurants und Gaststätten blieben ganz ohne Einnahmen, andere haben sich auf den Außer-Haus-Kauf mit oder ohne Lieferservice verlegt.

Für die von Kurzarbeit betroffenen Mitarbeiter macht sich die Gewerkschaft NGG stark: „Wir sehen vorläufig noch kein Ende der Kurzarbeit“, sagt Finn Petersen, Geschäftsführer der NGG-Region Schleswig-Holstein Nord. Aufgrund der zahlreichen Hygieneregeln könne man vorerst nicht die Umsätze erwirtschaften, um wieder alle Mitarbeiter ausreichend zu beschäftigen. Der Dehoga-Kreisverband geht nicht davon aus, dass alle Betriebe die Krise überleben werden; auch hätten jetzt nicht alle Gaststätten wieder geöffnet, weil einigen die Auflagen zu kompliziert seien, berichtet Hans-Peter Hansen, Vorsitzender des Dehoga-Kreisverbandes.

Ob die Gastronomen die zahlreichen und zum Teil komplexen Vorgaben des Landes auch alle einhalten, wird ab heute vom Ordnungsamt der Stadt kontrolliert. Dabei werde man jedoch mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl vorgehen, kündigte Stadtsprecher Eric Gehrke an. Den Montag habe man dabei genutzt, um sich selbst erst einmal vertraut zu machen mit den Vorschriften.