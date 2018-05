Schleswig : Neues Leben im Schleicenter

Der Deko-Discounter Tedi folgt auf Charles Vögele – und auch für die ehemalige Strauß-Fläche gibt es wieder einen Mieter.

Die Zeit der Leerstände im Schleicenter soll zu Ende gehen. „Wir streben eine Vollvermietung des Objekts noch im laufenden Kalenderjahr an“, erklärt Dirsko von Pfeil, der Sprecher der Hamburger AVW-Immobilien AG, der das Einkaufszentrum gehört, auf SN-Nachfrage. Ähnliche Ankündigungen hatte es auch in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben – diesmal aber kann Pfeil für zumindest zwei der fünf großen leer stehenden Flächen bereits unterschriebene Mietverträge präsentieren.

Demnächst wird sich dort, wo bis Ende des vergangenen Jahres der Mode-Filialist Charles Vögele zu Hause war, der Deko-Discounter Tedi ansiedeln. „Diese Maßnahme befindet sich bereits in der Umsetzung und soll kurzfristig abgeschlossen werden“, sagt Pfeil. Dasselbe gilt auch für den Asia-Imbiss Fu Loc, der seit der vergangenen Woche wegen Umbau-Arbeiten geschlossen ist. Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten soll das Schnellrestaurant neu gestaltet wieder eröffnet werden.

Ebenso wie für Tedi gibt es auch für eine weitere bevorstehende Neueröffnung noch keinen genauen Termin. Dabei geht es um die ehemaligen Räume der insolventen Kaufhauskette Strauss. Nach mehr als einem Jahr sollen sich die Türen zu der besonders prominenten Ladenfläche direkt am Schwarzen Weg wieder öffnen. Eine Sprecherin der Kaufhaus-Kette Woolworth bestätigte gestern, dass man einen Mietvertrag unterzeichnet habe. Die Einigung mit AVW sei noch ganz frisch. Innerhalb der zweiten Jahreshälfte sei mit der Eröffnung zu rechnen. Mit seinem Sortiment an Heimtextilien, Haushaltsartikeln, Mode, Deko- und Drogerieartikeln, Schreib- und Kurzwaren sowie Geschenkartikeln möchte Woolworth nach eigenen Angaben bundesweit flächendeckend der größte Nahversorger für Artikel des täglichen Bedarfs werden. Gegenwärtig machen in ganz Deutschland wöchentlich neue Filialen auf. Das Unternehmen mit Sitz in Unna strebt an, sein Filialnetz auf 800 Geschäfte mehr als zu verdoppeln. Die Neueröffnung in Schleswig sei ein Teil dieser Strategie, so die Unternehmenssprecherin. In der Region ist Woolworth unter anderem bereits in Rendsburg, Kiel, Heide und Neumünster vertreten. So viele Filialen wie Tedi hat Woolworth allerdings noch lange nicht. Tedi betreibt nach eigenen Angaben bundesweit rund 1500 Läden. Die Filiale im Schlei-Center wird bereits die zweite in Schleswig sein. An seinem Standort im Friedrichsberg will Tedi festhalten.