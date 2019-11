Domschule Schleswig : Neues Klassenzimmerstück des Landestheaters kommt gut an

„Mein Heimatkleid“: Das neue Klassenzimmerstück des Landestheaters feierte am Donnerstag in der Domschule Premiere.

Avatar_shz von Maike Krabbenhöft

21. November 2019, 17:36 Uhr

Schleswig | Nazibraut, faschistische Rattenfänger, Hunde hassende Muslime: Der Umgang mit Vorurteilen, Fremdenfeindlichkeit und verschiedenen Meinungen sind Inhalt des Theaterspiels „Das Heimatkleid“. Das Klassenzimmerstück des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters feierte gestern in der Domschule Premiere. Mithilfe von Stimme, Sprache, Gestik und wenigen Accessoires wie einer Bauchtasche gelang es Schauspielerin Lucie Gieseler gekonnt, gleich ein gutes Dutzend Charaktere zu verkörpern.

Zentrale Figur ist Claire, die als Nachmieterin in die Wohnung ihrer Schwester zieht und deren Modekanal übernimmt. Nachdem ihr Interview mit einer heimatverliebten Modedesignerin zu „Nazis raus!“-Rufen und Hasskommentaren führt, muss sie sich mit politischen Meinungen sowohl des linken als auch des rechten Parteienspektrums auseinander setzen. Verkörpert werden diese durch ihre antifaschistische Tiraden kreischende Mutter einerseits und andererseits durch ihre neuen Nachbarn. Besonderen Gefallen findet die junge Frau dabei am attraktiven, aber vorurteilsbeladenen Tom, der den syrischen Flüchtling Al Sayed für Probleme im Mietshaus verantwortlich macht – darunter den Tod von Claires Pflegehund „Flocke“.

Claires Probleme, inmitten lauter Parolen und Scheinwahrheiten ihre eigene Meinung und Stimme zu finden, teilten die Schüler der Klasse 10a nicht. Nachdem sie mucksmäuschenstill die Aufführung verfolgt hatten, beteiligten sie sich aufmerksam an der Nachbesprechung mit Lucie Gieseler, Leiterin Gabriela Marques Bockholt und dem Theaterpädagogen Konrad Schulze. Letzterer betonte, eine Meinung verbreite keine Tatsachen, „sondern was man über etwas denkt“. „Es ist keine Meinung mehr, wenn andere erniedrigt und entwürdigt werden“, so Elias Arndt (15). Und Meinungsfreiheit schütze nicht vor Widerspruch, sondern „ich muss mit der Meinung anderer klarkommen“, ergänzte er.

Claire dagegen habe anfangs keine politische Meinung und sei sehr naiv, urteilte Lucie Gieseler: „Aber es ist positiv, dass sie Leute nicht gleich in Schubladen steckt.“ Das empfand auch Stefanie Elsässer (15) so: „Sie hört sich alles an, bevor sie sich eine Meinung bildet.“

Tom dagegen sei aufgrund seiner vielen Vorurteile ein Flop, waren sich die Schüler mit der Schauspielerin einig.

Das Klassenzimmerstück „Das Heimatkleid“ ist das ganze Schuljahr über als mobile Produktion buchbar.