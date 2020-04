Schleswig : Neues Halteverbot an der Knud-Laward-Straße

Regelung soll vor allem zu mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer führen. Autobesitzer müssen auf andere Parkplätze ausweichen.

28. April 2020, 16:59 Uhr

SCHLESWIG | Ab sofort haben Autofahrer freie Fahrt auf der Knud-Laward-Straße zwischen Stadthafen und Holm – allerdings bei Tempo 30. An der Wasserseite der Straße, der rechten in Fahrtrichtung Freiheit, besteht ab sofort ein absolutes Halteverbot. „Die Schilder weisen eindeutig darauf hin, dass Fahrzeuge nicht mehr am rechten Fahrbahnrand abgestellt werden dürfen“, so Stadt-Sprecher Eric Gehrke in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Die Maßnahme gehe auf eine Entscheidung der so genannten „45er Runde“ aus Experten von Stadt und Polizei zurück.

Bislang konnten hier eine Handvoll Autos parken, meist die einiger Holm-Bewohner. Das Parken führte vor allem im Sommer oft zu Warteschlangen oder riskanten und zu schnellen Passiermanövern von stadtauswärts fahrenden Autofahrern, die dem aus der Ferne nahenden Gegenverkehr noch schnell zuvor kommen wollten. Die Stadt weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf die hier geltende Tempobegrenzung von 30 km/h hin.

Die Maßnahme ist jedoch umstritten und hat in der Vergangenheit zu kontroversen Diskussionen geführt. Den Befürwortern des jetzt umgesetzten Halteverbots widersprachen Anlieger, die in den parkenden Fahrzeugen nicht zuletzt eine Bremsfunktion sahen; durch sie würden Autofahrer davon abgehalten, hier zu schnell zu fahren. Auch seien Parkplätze in diesem Bereich knapp, wurde immer wieder argumentiert.

Diesem Argument hält die Stadt entgegen, dass es Alternativen gebe: „Auch wenn augenscheinlich Parkmöglichkeiten im direkten Umfeld zum Wohnort und zur lokalen Gastronomie weggefallen sind, stehen jedoch in unmittelbarer Nähe im Parkhaus am Schwarzen Weg ausreichend Alternativen zur Verfügung“, so Gehrke.

Ziel ist nicht zuletzt mehr Platz und Sicherheit für Radfahrer.

Das neue Halteverbot diene insbesondere dem Radverkehr. Die verbesserte Verkehrsführung schütze hierbei die Radfahrer. Für die Knud-Laward-Straße ist nach wie vor ein Schutzstreifen im Gespräch, also ein durch eine unterbrochene Linie von der Restfahrbahn abgetrennter Streifen, der jedoch nicht ausschließlich Radfahrern vorbehalten ist. Damit der Schutzstreifen kommt, müssten allerdings „noch weitere Zahlen in einem längeren Zeitraum überprüft werden, um aussagekräftige Information zu erhalten“, so Gehrke weiter.

Viele Radfahrer nutzten und nutzen in diesem Abschnitt der Knud-Laward-Straße den angrenzenden Gehweg, der gerade im Abschnitt zwischen Holm und Stadthafen sehr breit ist. Dies sei nun durch die verbesserte Verkehrsführung ausgeschlossen worden, heißt es in der Mitteilung der Stadt. „Die Fußgänger können daher ausgiebig, ungehindert und sicher auf dem Fußweg gehen.“ Allerdings fuhren gestern immer noch Radfahrer – vermutlich aus Gewohnheit – auf dem Gehweg, und zwar in beiden Richtungen.