Übergabe : Neues Fahrzeug für Dollrottfeld

Das „TSFW“ hat 136 000 Euro gekostet und ersetzt 27 Jahre alten Vorgänger.

21. Juni 2020, 17:00 Uhr

Süderbrarup | Wegen der Corona-Pandemie erfolgte die Übergabe eines nagelneuen Feuerwehrfahrzeuges an die Ortswehr in Dollrottfeld lediglich im Zuge eines kleinen feierlichen Aktes. Dazu trafen sich in der Feuerwehrunterkunft im Dollrott-Huus der Süderbraruper Bürgermeister Christian Hansen, verstärkt durch seinen zweijährigen Sohn Henry, der Dollrottfelder Wehrführer Henning Pehl, dessen Stellvertreter Horst Anders, Amtswehrführer Jürgen Werner, Gemeindewehrführer Uwe Raub und der Wehrführer aus dem Ortsteil Brebel, Rainer Erichsen.

Bürgermeister Christian Hansen übergab den symbolischen Schlüssel für das neue TSFW, einem 180 PS starken Tragkraftspritzenfahrzeug mit 1000-Liter-Wassertank, an Henning Pehl. „Mit dem Vorgänger-Modell seid ihr 27 Jahre lang prima umgegangen. Ich bin mir sicher, dass das neue Fahrzeug bei euch in besten Händen ist. Zudem hoffe ich, dass mit der neuen Technik vielleicht weitere Mitglieder für die Wehr angeworben werden können“, so Christian Hansen.

Henning Pehl, Wehrführer von 25 Aktiven, nahm die Übergabe des 136.000 Euro teuren Löschfahrzeugs dankend entgegen, und freute sich sehr darüber, mit dem sechs Personen fassenden Fahrzeug nun über ein probates Einsatzmittel verfügen zu können, das von der Ausstattung her genau auf die Anforderungen seiner Ortswehr zugeschnitten sei.

„Wir sind jetzt bestens für die Brandbekämpfung und kleine technische Hilfen ausgestattet“, so der Dollrottfelder, der im gleichen Atemzug ankündigte, dass die Feuerwehrleute im Zuge von vermehrten Übungsabenden eine entsprechende Einweisung für das neue Fahrzeug bekommen werden.

Für Amtswehrführer Jürgen Werner stellt das neue Fahrzeug „eine weitere Wertsteigerung für den Brandschutz im Amtsbereich dar“, was Uwe Raub und Rainer Erichsen ebenfalls bestätigten. „Wir sind nun prima in der Gemeinde aufgestellt“, sagte Uwe Raub.

Das alte Feuerwehrauto aus Dollrottfeld wurde übrigens von einem Dortmunder Oldtimer-Händler gekauft.