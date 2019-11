Projekt im Kaufmannshof : Neuer Stoff für Schleswig

In einem kleinen Laden am Kaufmannshof finden vier Menschen mit Behinderungen einen Arbeitsplatz.

12. November 2019, 17:21 Uhr

Schleswig | Es ist ein neues, weiteres Angebot in Schleswig, um Menschen mit körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen attraktive Arbeitsplätze zu bieten: die Manufaktur „Stoff-Art“ im Kaufmannshof. Vier Arbeitsplätze und ein breites Angebot an Textil- und Polsterwaren stehen hier zur Verfügung. Dabei setzt „Stoff-Art“

auf individuelle Produkte aus verschiedenen Stoffen, die zusammen mit anderen Produkten aus den Tagesförderstätten der Hesterberg & Stadtfeld gGmbH in Schleswig verkauft werden.

Seit Kurzem schmückt die Außenwerbung den kleinen Laden und steht damit auch optisch in Verbindung mit dem gegenüberliegenden Geschäft „Licht-Art“, das ebenfalls ein Angebot der Tagesförderstätte ist und sich auf die Herstellung von Kerzen und Accessoires spezialisiert hat.

Britta Thelen leitet die Tagesförderstätten in Schleswig und Eckernförde: „Wir sind total froh, mit diesem Angebot einen neuen sinnstiftenden Tätigkeitsbereich für unsere Bewohner geschaffen zu haben. Es ist besonders für Menschen mit Handicap wichtig, angepasste Arbeitswelten zu erleben, das steht an erster Stelle.“ Gemeinsam mit den Beschäftigten werde deshalb der Arbeitsalltag gestaltet.

Zu den Produkten von „Stoff-Art“ gehören Mützen, Schals, Körnerkissen, Taschen aus alten Segeln und vieles mehr. Auch das sogenannte „Upcycling“ ist ein Thema: Aus scheinbar nutzlosen Stoffen werden neuwertige Produkte hergestellt. Alle Produkte sind Unikate und von den Beschäftigten handgefertigt. Zudem werden in dem kleinen Laden Polsterarbeiten, Reparaturen und Änderungsschneidereien angeboten. Eine eigene Polsterei in der dazugehörigen Tagesförderstätte Mühlental kann für einen Teil der Arbeiten über „Stoff-Art“ beauftragt werden.

Wie auch im gegenüberliegenden Schwester-Laden „Licht-Art“ sind auch hier die Kunden und Besucher eingeladen, bei der Entstehung der zu verkaufenden Produkte dabei zu sein. Das Geschäft ist Produktions- und Verkaufsraum in einem. Die neuen Räumlichkeiten sind von Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr zugänglich.