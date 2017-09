Neuer Sand aus schweren Rohren

vergrößern 1 von 1 Foto: Syltpicture 1 von 1

von Tina Ludwig

erstellt am 14.Sep.2017 | 17:58 Uhr

Seit April dieses Jahres wird wieder Sand am Sylter Strand „aufgespült“. Die meisten Menschen auf der Insel Sylt nehmen das wohlwollend zur Kenntnis. Kritische Stimmen gibt es dazu kaum. Der Ausgleich der Sandverluste durch Meeresströmungen und Sturmfluten mittels Aufspülungsarbeiten gilt heute als akzeptiert. Bei einer Berichterstattung zu diesem Thema wird wiederholt angegeben, dass einige Sylter Bürger um Dr. Klaus Andersen die Sandaufspülungen nach Sylt geholt haben. Es wird dabei nicht erwähnt, dass von dem damaligen Marschenbauamt und danach Amt für Land- und Wasserwirtschaft (heute LKN, Husum) recht frühzeitig Aufspülarbeiten ausprobiert worden waren. Die Reise der Sylter Bürger mit „Klaus Dr. Andersen“ in die USA war sicher ein besonderer Impuls, um sich diesem Thema intensiver zu widmen.

Im Jahr 1972 erfolgte die erste Sandaufspülungsarbeit auf Sylt. Damals wurde der Sand noch aus dem Wattenmeerboden, nahe dem Rantumer Becken, entnommen. Es lag eine Rohrleitung vom „Deichkreuz“ bis zur Uferpromenade in Westerland. Die Maßnahme wurde durchaus kritisch gesehen. Nach dem sehr starken Sturmereignis am 24. November 1984 wurde im Jahr darauf mit regelmäßigen Aufspülarbeiten begonnen.

Trotz der Tatsache, dass ein beträchtlicher Teil des vorgespülten Sandes wieder in den Unterwasserbereich des Strandes strömte, war der Erfolg der Maßnahme sichtbar. Die Sandmengen, die im Unterwasserbereich des Strandes gelangt waren, füllten die Rinne zwischen Strand und Inselriff auf. Die heranrollenden Wellen wurden dadurch schon sehr frühzeitig gebrochen und verloren ihre Kraft. Der normale Sandverlust durch die Brandung konnte minimiert werden. Im Jahr 1992 war an jedem Abschnitt des Sylter Weststrandes eine „Erstvorspülung“ erfolgt. An den besonders belasteten Stellen, wie Hörnum Odde, Westerland und Lister Ellenbogen, war in der Zeit schon mehrfach Sand vorgespült worden. Der Sandverlust an diesen Stellen machte das erforderlich.

Insgesamt ist das Aufspülen von 47,5 Millionen Kubikmeter Sand in den letzten 45 Jahren an der Sylter Küste als erfolgreich zu bewerten. Diese Schutzmaßnahme war effektiver als die Buhnen, Tetrapoden, Steindeckwerke oder Ufermauern. Bei der Betrachtung dieser Arbeiten sollte nicht unerwähnt bleiben, dass neben der eigentlichen Aufspülarbeit mit dem Spülschiff eine Reihe von Aufgaben im Hintergrund erledigt werden. Die Entnahme von Sand, die seit langem nicht mehr aus dem Wattenmeer erfolgt, geschieht heute aus einem „Entnahmegebiet“, etwa zwölf Kilometer westlich vor Westerland. Die Genehmigung hierzu muss von der Umweltbehörde des Landes ausgesprochen werden. Da dabei etwa 35 Dienststellen des Landes und des Bundes sowie Umweltverbände um eine Stellungnahme gebeten werden, vergeht von der Ausarbeitung des Antrages bis zur Genehmigung der Sandentnahme ein Zeitraum von etwa vier Jahren. Nach der erfolgten Genehmigung muss die Durchführung der Maßnahme ausgeschrieben werden.

In den ersten Jahren dieses Jahrhunderts wurde vom Landschaftszweckverband Sylt vorgeschlagen, die Ausschreibungen nicht jährlich zu vergeben. Das jährliche Wiederholen der Baustelleneinrichtung war sehr aufwendig. Nach anfänglicher Ablehnung vom Amt für Land- und Wasserwirtschaft in Husum (ALR) wurde nach stetiger Überzeugungsarbeit durch den Landschaftszweckverband Sylt die Idee umgesetzt und die Ausschreibung auf einen Zeitraum von vier Jahren ausgedehnt. Einige Millionen Euro konnte man so einsparen.

Auch moderne Internettechnik erbrachte Einsparungen bei den Sandaufspülungsmaßnahmen. Durch GPS-Navigation auf den Schiffen konnte das Messen der Sandladung optimiert werden. Es war bis dahin üblich, dass ein Mitarbeiter des ALR an Bord des Spülschiffes mitfuhr und jede Sandladung durch Ausloten der Menge überprüfte. Da die Schiffe jeden Tag 24 Stunden im Einsatz sind, waren drei Mitarbeiter täglich erforderlich um die Messarbeiten durchzuführen. Ein Hamburger Unternehmer hatte ein System entwickelt, mit dem das Messen der Sandmengen durch GPS-Signale möglich war. Das System ist seit 2008 Standard.

Es sollte auch beachtet werden, dass sich die Natur durch die Sandaufspülungsarbeiten nicht wesentlich beeinflussen lässt. Die Baggerlöcher in dem Entnahmegebiet werden durch die ständigen Meeresströmungen recht schnell wieder mit Sand ausgefüllt. Auf Sylt deckt der vorgespülte Strand den alten Strand zu. Die Lebewesen, die im Sand vorhanden sind, durchdringen den neuen Sand nach kurzer Zeit. Abschließend sollten auch die Vor-Strandaufspülungen erwähnt werden. Bei dieser Variante der Spülarbeiten wird der neue Sand gleich in den Unterwasserbereich des Strandes gespült. Eine Verlegung von Rohrleitungen ist überflüssig. Dank heute vorhandener Messmethoden kann festgestellt werden, ob das Verfahren effektiver ist.