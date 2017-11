Havetoft : Neuer Ortswehrführer ist Berufsfeuerwehrmann

vergrößern 1 von 1 Foto: Privat 1 von 1

Die Ortsfeuerwehr Havetoft wählte jetzt eine neue Wehrführung. Das war notwendig geworden, weil der bisherige Amtsinhaber weggezogen ist. Neu an ihre Spitze wählten die Kameraden Peter Most, der als Berufsfeuerwehrmann in Flensburg die besten Voraussetzungen für dieses Ehrenamt mitbringt.

Aber durch seine Wahl tat sich ein neues Problem auf, das jedoch bekannt war und am Abend zuvor in zwei Vorstandssitzungen behandelt wurde. Die Gemeinde unterhält nämlich im Ortsteil Hostrup eine zweite Freiwillige Feuerwehr und benötigt daher neben den Ortswehrführungen zusätzlich einen Gemeindewehrführer als Bindeglied zwischen den Wehren und ihrem Dienstherrn. Auch dieser Posten war durch den Wegzug des Havetofter Wehrführers vakant geworden.

Also kamen nach der ersten Versammlung die Feuerwehrleute aus Hostrup hinzu, und beide Wehren einigten sich erwartungsgemäß nicht auf eine gemeinsame Führung; denn Peter Most ist noch so frisch in der Ortswehr und so kurz erst wohnhaft in Havetoft, dass er sich zunächst bekannt machen und ins Gemeindeleben einfinden soll. Auch sein Amtskollege aus Hostrup lehnte das Ehrenamt ab, weil er beruflich viel zu selten in der Nähe sei, um die dann häufigeren Termine wahrnehmen zu können.

Doch in Absprache mit Bürgermeister Peter-Hermann Petersen einigte man sich auf diese Idee: In der bisherigen Führungsriege war jemand ausgebildet und bereit für den Posten des Gemeindewehrführers – allein: Er ist zu alt, um nach dem Gesetz noch gewählt werden zu dürfen. Der Landrat indes könnte ihn für eine Übergangszeit einsetzen. Darum will der Bürgermeister Wolfgang Buschmann nun bitten. In der Zwischenzeit könnte sich der neue Ortswehrführer seine gesamte Gemeindekompetenz erarbeiten.

Um diese Möglichkeit offen zu halten, hatten die Havetofter vorab schon die Stelle des stellvertretenden Ortswehrführers mit Jens Otterbach neu besetzt. Und weil sie bisher keinen stellvertretenden Gruppenführer hatten, wählten sie diesen Posten gleich mit. So kam Kai Jürgensen in die erweiterte Führung – und zwar sofort. Wehrführer und Stellvertreter müssen erst noch von der Gemeindevertretung bestätigt werden.

Nur 21 Stunden später musste er schon die volle Verantwortung übernehmen: Er war Leiter des Brandeinsatzes im Havetofter Ortsteil Westscheide (wir berichteten).

Weiteres in Kürze:

>Ein Architekt stellte die Planung für ein Feuerwehrhaus beider Ortswehren auf dem Sportplatz vor. Das fand die Zustimmung aller.