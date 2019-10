Brodersby-Goltoft : Neuer Betreiber für den Markttreff gesucht

Die Gemeinde Brodersby-Goltoft will eine Bürgergenossenschaft ins Leben rufen.

Avatar_shz von shz.de

04. Oktober 2019, 17:29 Uhr

Brodersby-Goltoft | Was wird aus dem Brodersbyer Markttreff? Diese Frage nahm in der Gemeinderatssitzung im Bericht des Bürgermeisters Heinz-Erich Puzich einen großen Raum ein.

Da die Neue Arbeit Nord sich in absehbarer Zeit als Betreiber für den örtlichen Markttreff zurückziehen wird, sei eine zukunftsorientierte Lösung erforderlich, um die Erstversorgung mit Lebensmitteln in der Gemeinde zu gewährleisten, so der Bürgermeister. In dem Gebäude ist auch die Postagentur, Touristinfo, der öffentliche Internetzugang, der Treffbereich und der Bankautomat untergebracht. Der Gemeinderat plane daher einvernehmlich, eine Bürgergenossenschaft ins Leben zu rufen. Zu einer entsprechenden Informationsveranstaltung will die Gemeinde Ende Oktober oder Anfang November einladen.

Bereits in der Einwohnerfragestunde zu Beginn der Sitzung wurde von den Bürgern angemerkt, dass die Straßenbeleuchtung im Ortsteil Brodersby schon längere Zeit ausgefallen sei. Daraufhin ging Bürgermeister Heinz-Erich Puzich auf die derzeitige Sachlage ein und berichtete, dass genau ab dem Sitzungstag die Beleuchtung wieder funktioniere, wenn die Lösung auch zunächst nur provisorisch sei. Es gelte, die Verursacher- und Kostenfrage endgültig zu klären sowie die Installation technisch korrekt abzuschließen.

Des Weiteren lädt die Gemeinde im Anschluss an eine schriftliche Bürgerbefragung am Mittwoch, 23. November, zu einem Workshop ins Gemeindehaus ein. Dabei soll das Thema Ortskernentwicklung gemeinsam vorangebracht werden. Alle Einwohner der Gemeinde sind dazu eingeladen.

In der Sitzung einstimmig beschlossen wurde eine an die Kalkulation angepasste neue Gebührenordnung für die Abwasserbeseitigung im Ortsteil Goltoft. Die allgemeine Kostensteigerung sowie die Klärschlammentsorgung aus den Klärteichen erforderten die Erhöhung. Die Kosten verändern sich wie folgt: Die monatliche Grundgebühr bleibt bei 8,50 Euro pro Grundstück. Die monatliche Zusatzgebühr erhöht sich von 2,35 Euro auf 2,98 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser.

Der Abrechnungszeitraum wird zukünftig auf ein Jahr festgelegt, sodass der nächste Zeitraum ausnahmsweise vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2020 läuft.

Weitere Termine in der Gemeinde: Am Sonnabend, 19. Oktober sind freiwillige Helfer bei der Instandsetzung des Ehrendenkmals auf dem Friedhof gerne gesehen. Am Sonnabend, 30. November , lädt die Gemeinde zum Weihnachtsmarkt ein. Die Aktion „Sauberes Dorf“ findet im nächsten Jahr am 14. März statt.