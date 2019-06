Arbeitsgruppe Kulturpfad : Neue Wanderwege in Ellingstedt

Die drei Rundwege sind acht bis zehn Kilometer lang.

04. Juni 2019, 15:12 Uhr

Ellingstedt | Im Herbst vergangenen Jahres hat sich in Ellingstedt die Arbeitsgruppe Kulturpfad gebildet und seitdem haben die Mitglieder drei Rad- und Wanderrundwege in und um Ellingstedt ausgearbeitet. Die verschiedenen Rundwege sind zirka acht bis zehn Kilometer lang. Auf den Hinweisschildern steht „Kulturpfad Ellingstedt“ und die Routen sind mit Ente, Hase oder Igel gekennzeichnet.

Der Ausgangspunkt ist jeweils beim Gedenkstein „Zur Erinnerung an die Erhebung Schleswig-Holsteins“ neben der Doppeleiche an der Kreuzung Dorfstraße-Op de Wohm. Der Rundweg Ente führt über Langacker, die K 39 Richtung Dannewerk, dem Oberen Holzweg zum Margarethenwall. Von dort aus geht es am Möhlhornweg und der K39 entlang zurück zum Ausgangspunkt. Der Rundweg Hase verläuft über Morgenstern, Beek, Idenheide, Grüner Weg und Busholm. Der Rundweg Igel erstreckt sich über Rellinghus, Schellund, Neuer Weg bis zur K39 und Wittsiek.

Beschreibungen für Routentafeln

Jetzt wurden die entsprechenden Schilder aufgestellt, die von den Schleswiger Werkstätten angefertigt wurden. Als nächstes gestaltet die Arbeitsgruppe Kulturpfad eine Wegekarte mit den Routenbeschreibungen für Schautafeln, die am Ausgangspunkt beim Gedenkstein und an der Bushaltestelle Nord stehen.

„Dorfverschönerung ist bei uns zurzeit ein wichtiges Thema“, sagt Bürgermeisterin Petra Bargheer-Nielsen. So haben sich zudem Einwohner gefunden, die im Norden der Gemeinde eine Blühwiese gestaltet haben.Von der Idee bis zur Umsetzung habe es nicht lange gedauert. „Es ist ganz toll, was da entstanden ist und wie engagiert die Bürger sind“, findet die Bürgermeisterin.

Weiteres in Kürze:

An der Mehrzweckhalle soll ein Dorftreff entstehen.

An der Mehrzweckhalle soll ein Dorftreff entstehen. Das Außengelände der Kita wird für 17.000 Euro verschönert.

Die Gemeinde hat die Straßenausbausatzung aufgehoben.

Ellingstedt will sich vergrößern. Ein Planungsbüro soll Flächen finden, die bebaut werden können.