Feuerwehr Schleswig : Neue Wache lockte 1500 Besucher

Tag der offenen Tür am Karpfenteich: Viele Interessierte wollten das neue Domizil der Freiwilligen Feuerwehr sehen.

von shz.de

19. Mai 2019, 18:11 Uhr

Schleswig | So viele Besucher hatte der Friedrichsberg lange nicht mehr! Rund um das Gelände am Karpfenteich herrschte Trubel – alle wollten sich die neue Feuerwache anschauen. Zum Tag der offenen Tür hatten Schleswigs Brandschützer um Wehrführer Sönke Schloßmacher und Stellvertreter Jörg Lange ein kunterbuntes Rahmenprogramm für die ganze Familie vorbereitet.

Bereits morgens vor Beginn der Veranstaltung wurde die Feuerwehr von den Menschen förmlich überrannt. Alt und Jung begegnete sich hier in fröhlicher Gemeinschaft, die vor und im Gebäude viel zu schauen und entdecken hatten. Die allerjüngsten Besucher hatten beim Bobby-Car-Parcours rund um die Banden aus mit Wasser gefüllten Feuerwehr-Schläuchen offensichtlich viel Spaß. Hier konnte niemand mit dem Bobby-Car aus der Bahn ausbüxen. Und das freute auch die Eltern oder Großeltern, die es sich währenddessen zum Zuschauen auf den Sitzbänken gemütlich gemacht hatten.

Die größeren Kinder zogen derweil die Hüpfburg, das Schminken, die Foto-Box oder die Luftballon-Akrobatik des Clowns vor. Technik-interessierte Besucher waren in den Feuerwehr-Führungen in ihrem Element. In der XXL-Cafeteria in und vor der Fahrzeughalle konnte man sich zwischendurch stärken. Mehr als 50 Torten und Kuchen hatten die Familien der Brandschützer vorbereitet.

Der Schleswiger Spielmannszug umrahmte das Spektakel musikalisch. Den Weg aus der dänischen Partnerstadt Vejle hatte Feuerwehrmann Bjarne Grønnebal auf sich genommen, um den Freunden aus Schleswig ein Brandschutz-Schild im Namen der dänischen Feuerwehr zu überreichen. Er zeigte sich begeistert von der Veranstaltung und vor allem vom neuen Gerätehaus. „Den Tag der offenen Tür habt ihr echt toll gemacht. Das neue Feuerwehrhaus ist sehr schön. Damit habt ihr uns nun überholt“, sagte Grønnebal mit einem Augenzwinkern.

Sönke Schloßmacher zeigte sich vom Zuspruch der 1500 Besucher mehr als begeistert. „Das war ein ganz toller Tag“.