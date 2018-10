Süderbrarup : Neue Technik, bessere Akustik

Die Bauarbeiten an der Schule am Thorsberger Moor sollen im im Laufe des nächsten Jahres beendet sein

von shz.de

22. Oktober 2018, 16:43 Uhr

Die Sanierungsarbeiten an der „Schule am Thorsberger Moor“ in Süderbrarup haben begonnen. Im Laufe des nächsten Jahres wird die Gemeinschaftsschule energetisch, technisch und barrierefrei aufgerüstet.

Von außen wird die Bildungseinrichtung mit neuen Fenstern und Türen versehen. Die alte Ziegelfassade wird abgerissen und durch eine Lärchenholzfassade ersetzt. Das gesamte Flachdach wird energetisch saniert und erhält ein leichtes Gefälle.

In den Herbstferien wurden die ersten Abrissarbeiten erledigt, um den Unterricht durch den dabei entstehenden Lärm nicht zu stören. Den parallel stattfindenden Talentcampus wurde deshalb in den am weitesten entfernten Teil der Schule verlegt.

Doch seit gestern müssen Schüler und Bauarbeiter miteinander auskommen. „Wir haben Bauverkehr und Schülerverkehr im Außengelände durch Bauzäune voneinander abgegrenzt“, erläutert Schulleiter Rolf Lausen die begleitenden Maßnahmen. Denn vermutlich werden in der nächsten Woche die Arbeiten an den Streifenfundamenten beginnen, die für die Fassade notwendig seien.

Im Inneren wird die Akustik durch abgehängte Decken, neue Bodenbeläge und schallisolierende Türen verbessert. Beleuchtung und IT-Anschlüsse werden auf den Stand der Technik aufgebessert. Und das Obergeschoss wird barrierefrei erreichbar sein. Insgesamt werden vermutlich mehr als zwei Millionen Euro verbaut. „Doch es sind sichtbare Investitionen. Man kann sehen wo das Geld bleibt“, kommentiert Lausen.

Diese Arbeiten beeinflussen natürlich das Schulleben. „Betroffene Klassen werden in freie Klassenräume, Fach- und Differenzierungsräume umgelegt“, gibt der Schulleiter Einblick in die Organisation. Bereits am ersten Tage habe es wegen Lärms einen Umzug gegeben.

Bisher habe man auch gute Erfahrungen mit den Anwohnern gemacht. Sie beschwerten sich nicht über notwendige Maßnahmen. Und falls es Differenzen gebe, setze man sich zusammen und beseitige diese. Den Baulärm müssten sie aber dennoch ertragen.