Neue Regenten

Jörg Hinrichs und Antje Jöns übernehmen das Zepter bei der Hüsbyer Schützengilde

von

02. Juli 2019, 12:46 Uhr

Hüsby | Jörg Hinrichs „der Sturmerprobte“ und Antje Jöns „die Gewissenhafte“ sind die neuen Regenten der Hüsbyer Schützengilde. Unter einem beeindruckenden Nachthimmel stand der König erst um 1.15 Uhr fest. Lange hatten sich die acht Anwärter auf den König schwer damit getan, den Kopf zu Fall zu bringen. Bei den Damen ging es zwar etwas schneller, blieb aber bis zum Schluss sehr spannend, da der Kopf nach hinten wegklappte und nicht zu Boden fiel. Nach kurzer Besprechung des Gilderats stand die neue Königin fest.

In Begleitung des Schleiblasorchsters hatte die Gilde mit einem Umzug durchs Dorf begonnen. Zum Abholen des neuen Königspaares am nächsten Tag wurde die Gilde vom Schleswiger Spielmannszug begleitet, bevor es zum Festball in den Dorfkrug ging.

Weitere Preisträger: 1. Preis: Ute Zimmermann und Helge Jöns: 2. Anke Detlefsen und Jan Clausen; 3. Sonja Erdmann und Christian Page; 4. Jenni Hatesaul und Arne Behlau; 5. Kitty Hinrichs und Matthias Frank. Die Zitrone ging an Yvonne Mühlenberg und Kai Erdmann.