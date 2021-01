Süderfahrenstedt : Neue Pächter, neuer Name: Aus Gasthof „Zum Langsee“ wird „Landhaus am Langsee“

Koch Lars Timmermann hat mit seiner Ehefrau Bianca die Gaststätte übernommen.

Avatar_shz von shz.de

29. Januar 2021, 17:36 Uhr

Süderfahrenstedt | Der gemeindeeigene Gasthof „Zum Langsee“ in Süderfahrenstedt hat seit Jahresbeginn einen neuen Pächter: den Koch Lars Timmermann aus Hüsby. Zusammen mit seiner Ehefrau Bianca Timmermann, gelernte Hotelfachfrau, will er die Gaststätte unter dem neuen Namen „Landhaus am Langsee“ wieder zu einem Treffpunkt machen, sobald die Politik die derzeitige Corona-Beschränkung für die Gastronomie aufhebt.

Aber schon ab 5. Februar startet Lars Timmermann von dort aus mittwochs bis sonntags von 17.30 bis 22 Uhr mit „Schnitzel-Fiete“, das heißt mit Schnitzel-Variationen, Burgern, Pasta-Gerichten und Salaten. Unter der neuen Telefonnummer 0 46 23 / 189 22 23 können Interessierte Essen bestellen und abholen oder möglicherweise sogar liefern lassen. Dieser Extra-Dienst bleibt bestehen, auch wenn später das Haus wieder regulär für Gäste öffnet und zwar mittwochs bis sonntags von 17 bis 22 Uhr; Veranstaltungen können nach Anmeldung jederzeit gebucht werden. Hierfür gilt dann die Telefonnummer 0 46 23 / 189 22 22.

Neben den erwähnten Schnitzelvariationen soll es dann auch ständig weitere Speisen angeboten werden. Darüber hinaus plant das Ehepaar Timmermann jeden Sonntag ab 9 Uhr ein Frühstücksbüfett und saisonale Essen, wie etwa zur Spargelzeit im Frühjahr. Auch Brunch zu Ostern können Interessierte schon jetzt einplanen, so Timmermann.

Zudem freuen sich Lars und Bianca Timmermann auf die Ausrichtung von Vereins- und Familienfesten, und sie sind froh, im Ort einen Kulturausschuss zu haben, der viele Künstler und Veranstaltungen ins „Landhaus am Langsee“ holen wird.