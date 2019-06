Schützengilde in Wohlde : Neue Majestäten in Wohlde gekürt

Peter Roß, „der Stetige“ ist der neue König. Ihm zur Seite steht Königin Anne Roß, „die Treue“.

Wohlde | Trotz Sperrung des Kleinkaliberschießstandes und kurzfristiger Einrichtung einer neuen Schießanlage für das Schießen mit dem Luftgewehr konnten die Wettkämpfe der Wohlder Schützengilde von 1750 unter regulären Bedingungen stattfinden. Nach einem harten Turnier stand Peter Roß, „der Stetige“ als neuer König fest. Ihm zur Seite steht Königin Anne Roß, „die Treue“. Vorher wurde die Gilde von Kapitän Olaf Steltner durch den Tag geführt. Nach dem traditionellen Antreten und dem Schleswig-Holstein Lied, ging es mit dem Umzug durch das geschmückte Dorf, um den amtierenden König Volker Oye abzuholen. In Muhls Gasthof stärkten sich die Schützen, bevor sie unter der Begleitung des Feuerwehrmusikzuges Meggerdorf an den Wettkampfort marschierten. Im offiziellen Teil vor der Gildefeier proklamierte Ältermann Volker Rahn das neue Königspaar und gab die Preisträger bekannt: Bei den Männern errang Volker Rahn mit 151 Ringe den ersten, Dirk Dreesen mit 116 Ringen den zweiten und der nach Umschuss unterlegene Marvin Steltner den dritten Platz. Den ersten Platz bei den Damen errang Königin Anne Roß mit 296 Punkten, den zweiten Platz Birte Lange mit 292 Punkten, auf dem dritten Platz folgte Ilona Steltner mit 268 Punkten. Einen herzlichen Dank richtete der Ältermann an Ilona Steltner, die sich mühevoll um die Erneuerung der Schärpen für die Würdenträger gekümmert hatte.