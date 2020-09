Schleswig : Neue Leitstelle für 22 Millionen Euro

Die Kreispolitik empfiehlt einen Neubau am Gewerbehof in Harrislee. 80.000 Notrufe gehen jährlich ein.

11. September 2020, 18:32 Uhr

Schleswig | Eine neue Leitstelle kommt: Wer in Schleswig-Flensburg, Nordfriesland oder der Stadt Flensburg den Notruf 112 wählt, landet bei der Leitstelle Nord in Harrislee. Gut 80.000 Einsätze werden jährlich von dort aus koordiniert. Ausgelegt ist der aktuelle Bau, der seit 2009 genutzt wird, allerdings nur für 58.000 Einsätze pro Jahr und bietet deshalb zu wenig Platz für die benötigten Mitarbeiter. Da am aktuellen Standort Am Oxer nicht die Möglichkeit eines Anbaus besteht, muss nun ein neues Leitststellengebäude an anderer Stelle her.

Der Haupt- und Finanzausschuss des Kreises Schleswig-Flensburg hat am Donnerstag grünes Licht für einen Neubau gegeben. Unter der Leitung des Ausschussvorsitzenden Thomas Detlefsen (CDU) stimmten die Mitglieder einstimmig für eine neue Leitstelle.

22 Millionen Euro plant der Kreis für den Neubau, der am Gewerbehof zwischen A 7 und B 200 entstehen wird, ein. Da es sich bei der Leitstelle um ein sicherheitsrelevantes Gebäude handelt, sind unter anderem schusssichere Fenster und Notstromaggregate die Gründe für die hohen Kosten. Gedeckt werden sollen diese durch eine Kreditaufnahme des Zweckverbands der Leitstelle Nord. Refinanziert wird der Bau mit Zuschüssen und dem rettungsdienstlichen Anteil von Krankenkassenbeiträgen.

Im Vergleich zum aktuellen Standort sollen die Nutzungskosten jährlich maximal 220.000 Euro höher sein, davon trägt der Kreis 88.000 Euro. Da sich die Nutzfläche von derzeit 531 auf 3840 Quadratmetern gut versiebenfacht, wird auch die Landespolizei miteinziehen und Miete zahlen. Landrat Wolfgang Buschmann hob im Rahmen der Sitzung den günstigen Standort der neuen Leitstelle hervor. „Die Nähe zur Autobahn ist besonders für die Einsätze der Landespolizei wichtig“, sagte der Landrat.

Im Verantwortungsbereich der Leitstelle Nord lebt mit 453.000 Menschen ein Sechstel der schleswig-holsteinischen Bevölkerung. Insgesamt umfasst das Einsatzgebiet 4176 Quadratkilometer zwischen Nord- und Ostsee. Die Leitstelle koordiniert 21 Rettungswachen, darunter die Berufsfeuerwehr Flensburg, die kommunalen Rettungsdienste Schleswig-Flensburg und Nordfriesland, Johanniter, DLRG, Rotes Kreuz und die deutsche Rettungsflugwacht.

Um die 80.000 eingehenden Notrufe pro Jahr verlässlich beantworten zu können, werden zehn Telefonplätze, fünf für Großschadenslagen und drei für Sonderlagen eingerichtet. Zudem verfügt der Schichtleiter über einen eigenen Platz.

In dem barrierefreien Gebäude werden nicht nur Ruhe-, Lage- und Konferenzräume, sondern auch ein Aufenthaltsraum für die Kinder von Mitarbeitern geschaffen. Im Außenbereich entstehen Ladeplätze für Elektroautos und E-Bikes. Dies steigere die Attraktivität des Standorts, da aktuell ein Fachkräftemangel in Rettungsberufen herrsche, heißt es seitens des Kreises.

Sollte der Bedarf an Mitarbeitern weiter wachsen, könnte die Leitststelle auf dem Grundstück am Harrisleer Gewerbehof auch noch erweitert werden. Aktuell rechnet der Kreis mit einer Fertigstellung der neuen Leitstelle im Jahr 2023. Der Kreistag muss in seiner Sitzung am 30. September den Antrag noch endgültig beschließen.