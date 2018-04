Ann-Kathrin Wunderlich : Neue Leiterin im Friedrichsberger Kinderspielzentrum

Nach 15 Jahren hat sich Iris Ranft aus dem Kinderspielzentrum der Winkler-Stiftung verabschiedet.

von sn

28. April 2018, 16:47 Uhr

Ein Hauch von Wehmut schwang bei der Jahreshauptversammlung des Friedrichsberger Kinderspielzentrums mit, galt es doch Abschied zu nehmen von Iris Ranft, die die Einrichtung 15 Jahre geleitet hatte. Der 2. Vorsitzende Jürgen Ahlert würdigte in seiner Laudatio den langjährigen überragenden Einsatz der aus privaten Gründen nach Nordfriesland ziehenden bisherigen Leiterin. „Du hast neben dem Ehepaar Winkler unsere Einrichtung im letzten Jahrzehnt als kompetente und verlässliche Leiterin maßgeblich geprägt, dafür schuldet dir der Verein ganz großen Dank“, lobte er Ranft, die unter großem Beifall der anwesenden Mitglieder und Paten ihren letzten Jahresbericht hielt.

Ihre Nachfolgerin ist ab dem 1. Mai die bisherige stellvertretende Leiterin Ann-Kathrin Wunderlich, die seit vier Jahren im Kinderspielzentrum als Erzieherin tätig ist.

Bei den Vorstandswahlen wurden als Nachfolgerinnen für die langjährigen Beisitzerinnen Inge Page und Jutta Wisdorf neu die Fahrdorferin Manuela Sokolowski und Jutta Korte aus Schleswig gewählt. Weitere Schwerpunkte der Versammlung waren die Information über den Sachstand des geplanten Erweiterungsbaus der Einrichtung und die Informationen über die im Sommer geplanten Aktivitäten des Kinderspielzentrums. Das Sommerfest, eine Ferienfreizeit in Borgwedel, ein vom Schleswiger Lionsclub finanzierte Besuch der Tolkschau und die Teilnahme an der Aktion „Schleswighausen“ sind in der Vorplanung.