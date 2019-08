Lürschau : Neue Lärmschutzdecken in der Kita

Die Gemeinde hat zudem ein Konzept zur wohnbaulichen Entwicklung in Auftrag gegeben.

von shz.de

16. August 2019, 08:44 Uhr

Lürschau | Kann Lürschau weiter wachsen? Um diese Frage ging es in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. Ob und inwiefern es neues Bauland geben kann, dieser Frage geht das Plannungsbüro Pro Regione aus Flensburg im Auftrag der Gemeinde nach. Nina Lorenzen von Pro Regione stellte in ihrer Präsentation das städtebauliches Standortkonzept für die wohnbauliche Entwicklung vor. „Zu beachten sind unter anderem die Abstände zu Landesstraßen, der Erhalt von Grünflächen oder auch der Erhalt des allgemeinen Ortserscheinungsbildes“, erklärte Lorenzen. All diese Faktoren ergaben am Ende das Konzept. Ob dieses umgesetzt wird, hängt unter anderem vom tatsächlichen Bedarf ab oder zum Beispiel davon, ob Privatleute ihr theoretisch nutzbares Land freigeben. Der Gemeinderat billigte das Konzept und hat damit den Grundstein für die zukünftige wohnbauliche Entwicklung von Lürschau gelegt.

Auch der Zustand des Kindergartens war Thema in der Sitzung. „Die Akkustikdecke ist eingebaut, aber das Fliesenproblem besteht weiter“, sagte Cecile Schröder, Leiterin der Kindertagesstätte. Sie drängte auf eine schnelle Lösung. Der Zustand sei nicht weiter hinnehmbar. Das Problem bestehe schon lange und werde von ihr immer wieder angesprochen. Inzwischen habe sich herausgestellt, dass die Fliesenoberfläche ungeeignet für den Kindergarten sei. Kinder und auch Erzieher würden immer wieder ausrutschen. Antirutschmatten seien auch keine Option, da auch diese sich schnell zu Stolperfallen entwickeln und zusätzlich als Bakterienschleudern fungieren, so Schröder. Bürgermeister Hans Hermann Timm versprach: „Wir werden uns schnellstmöglich um eine Lösung bemühen.“

Andrea Geisendorf, Mitarbeiterin der Kita, bedankte sich für die neuen Schallschutzdecken im Gebäude. Der eingedämmte Lärm wirke sich positiv auf das Wohlbefinden der Erzieher und Kinder aus.

Gleich zu Beginn der Sitzung stellte Hans Hermann Timm überrascht fest, dass die Anzahl der Gäste so hoch wie nie zuvor gewesen sei. Es gab gleich mehrere Wortmeldungen. Es gab Kritik an noch nicht reparierten Gullydeckeln, die eine Gefahrenquelle darstellen, an nicht beschnittenen Bäumen, die Wege schwer passierbar machen sowie an seit März kaputten Straßenlaternen. Auch der noch immer nicht fertig gestellte Solarpark, war ein Thema des Abends bei den Bürgern. Timm sicherte zu, sich zeitnah darum zu kümmern.