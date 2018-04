Neue Großbaustelle auf der Freiheit

Auf dem Gelände des „Alten Fabrikhofs“ entstehen 103 Wohnungen / Anwohner wegen des Verkehrs in Sorge

von Alf Clasen

08. April 2018, 15:20 Uhr

Noch ist kein Boden bewegt worden auf dem Gelände des „Alten Fabrikhofs“. Doch die Vermarktung des geplanten neuen Wohnquartiers auf der Freiheit ist nach den Wort von Jörk Thüsing bereits gut angelaufen. „Die ersten Kaufverträge sind avisiert“, sagt der Projektleiter von der Firma Manke-Bau aus Henstedt-Ulzburg, die auf dem Areal in bester Schlei-Lage fünf Gebäude mit insgesamt 103 Wohnungen errichten will. Die Interessenten für die Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen des ersten Bauabschnitts kämen zum Teil aus Schleswig und zum Teil von auswärts.

„Ende des zweiten Quartals wollen wir mit den Erdarbeiten beginnen“, erklärt Thüsing auf SN-Nachfrage. Und diese sind aufwendig. Aufgrund der nahen Schlei seien Pfahlgründungen erforderlich, so der Diplom-Ingenieur. In dem ersten Bauabschnitt sollen 44 Eigentumswohnungen – allesamt mit Tiefgaragenplatz – entstehen. Anfang 2020, so hofft Projektleiter Thüsing, könnten die ersten Bewohner einziehen. Wann mit den weiteren Bauabschnitten gestartet wird, hänge von der Nachfrage ab. Bis das komplette Vorhaben, das auch Mietwohnungen beinhaltet, umgesetzt ist, dürften mindestens vier bis fünf Jahre vergehen.

Die Anwohner auf der Freiheit blicken derweil mit Sorge auf den bald beginnenden Baustellenverkehr. Die Zufahrt der Laster wird über die enge Straße Zum Netzetrockenplatz erfolgen. „Da machen wir uns schon Sorgen“, sagt etwa Anwohner Kristof Gatermann. „Die Straße ist jetzt schon in einem miserablen Zustand.“ Und Peter Finger weist darauf hin, dass er bereits im vergangenen Oktober in einer Bauausschusssitzung auf die Problematik hingewiesen habe. Die auf der Freiheit als „Spielstraßen“ angedachten Wege würden durch Baufahrzeuge zu stark belastet, hatte er moniert. Die Stadt, so Finger weiter, habe damals versprochen, dass es für die Anwohner eine Informationsveranstaltung geben werde. Darauf warte er jedoch bislang vergeblich.

Bei der Stadt können zum Thema Baustellenverkehr, der auch das künftige Ärztezentrum im „Flieger“ betrifft, noch keine konkreten Aussagen getroffen werden. „Das Genehmigungsverfahren für Baustellenzufahrten konnte noch nicht abgeschlossen werden, da noch nicht alle erforderlichen Stellungnahmen vorliegen“, erklärt Stadtsprecher Eric Gehrke auf SN-Nachfrage. Daher will er auch den von Anliegern gemachten Vorschlag einer Einbahnstraßenregelung nicht kommentieren. Über die Organisation des Baustellenverkehrs werde noch beraten, so Gehrke.