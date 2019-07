Amt geltinger Bucht : Neue Gleichstellungsbeauftragte

Brigitte Lehnert kümmert sich als neue Gleichstellungsbeauftragte im Alt Geltinger Bucht um soziale Belange.

von shz.de

02. Juli 2019, 15:42 Uhr

NIESGRAU | Ihre Vorstellungsrunde in den Gemeinden des Amtes Geltinger Bucht als neue Gleichstellungsbeauftragte begann Brigitte Lehnert in der Sitzung der Gemeindevertretung Niesgrau. Anfang dieses Monats trat sie die Nachfolge von Kristiane Giese an, die das Amt 25 Jahre lang innehatte. Lehnert war die einzige Bewerberin und wurde vom Amtsausschuss bestellt.

Lehnert, einst Unternehmensberaterin, zog 2001 von Niedersachsen nach Koppelheck. Sie ist erste Vizepräsidentin von „Special Olympics Deutschland“ – eine Sportorganisation für Menschen mit geistiger Behinderung. Gleichstellung, betonte Lehnert, sei zwar gesetzlich verordnet, aber keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Jeder müsse dafür seinen Beitrag leisten. Es gehe um den beruflichen Wiedereinstieg ebenso wie um soziale und familiäre Belange. Sie sei bereit, sich zu engagieren, Hilfestellung zu geben. Sprechstunden bietet sie dort jeden ersten Montag im Monat von 10 bis 12 Uhr im Amtshaus Steinbergkirche an.

Im Rahmen der Einwohnerfragestunde machten Bürger ihrem Ärger über eine Entscheidung der Gemeindevertretung im März Luft. Damals war bei einer Stimmenthaltung für einen Antrag auf den Bau einer Ferienhaussiedlung mit 17 Einheiten auf einer ein Hektar großen Fläche südlich der Straße Hunhoi gestimmt worden.



Unkontrollierte Steigerung der Bettenzahl





Die Bürger zeigten sich überrascht, wie schnell die Gemeindevertretung dieses Vorhaben „abgenickt“ habe, sprachen von einer unkontrollierten Steigerung der Bettenzahl. Da war die Rede davon, dass mit 17 Ferienhäusern auf einen Schlag 68 Betten hinzu kämen und das in einem Landschaftsschutzgebiet: „Wir wollen keine Olpenitzsierung in der Geltinger Bucht“, hieß es. In Bonsberg/Hunhoi gebe es bereits 203 Betten – 2015 seien es erst 90 gewesen.

Bürgermeister Thomas Johannsen hielt dagegen, dass der gefasste Aufstellungsbeschluss lediglich eine Absichtserklärung sei. Es gebe noch eine Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit, es sei also noch viel Zeit, sich zu äußern. Die für ein Verfahren erforderlichen Schritte würden eingehalten.

„Man dürfe nichts kaputt machen, gab eine Einwohnerin zu bedenken. Sie, die demnächst von Düsseldorf nach Niesgrau umzieht, sagte, dass es nichts schöneres als die Landschaft Angeln gebe und die müsse bewahrt werden.

Johannsen stellte fest, dass der Kindergarten Esgrusschauby aus allen Nähten platzt. Er müsse erweitert werden, um der Nachfrage entsprechen zu können.

Die Entscheidung über die Digitalisierung der Wanderwege im Amt wurde zurückgestellt. Es seien noch Abstimmungsgespräche mit Tourismus-Organisationen erforderlich. Die Gemeindevertreter kamen überein, bei der Zusammenarbeit zur Unterhaltung des kirchlichen Friedhofs in Esgrus zwei Euro pro Einwohner zu zahlen. Reiche das nicht aus, könne die Kirche einen begründeten Antrag auf eine höhere Zuweisung stellen.