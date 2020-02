unternehmen Horst Henningsen : Neue Chefs stellen sich beim Tag der offenen Tür vor

Die Veranstaltung fand im Rahmen des 25-jährigen Betriebsjubiläums statt.

Avatar_shz von shz.de

03. Februar 2020, 17:44 Uhr

KLAPPHOLZ | Die Bevölkerungszahl von Klappholz ist am Wochenende auf das Vierfache angestiegen, wenn auch nur für kurze Zeit: Menschenmassen drängelten sich in den Hallen und verteilten sich auf dem 2,8 Hektar großen Betriebsgelände des Lohnunternehmens Horst Henningsen. Anlass für den „Tag der offenen Tür“ war das 25-jährige Betriebsjubiläum, verbunden mit der Vorstellung der neuen Geschäftsführer. Während Firmengründer Horst Henningsen weiterhin im Unternehmen als Ansprechpartner zur Verfügung steht, übernehmen Stefanie Henningsen, Patrick Kleinwort und Markus Jürgensen den landwirtschaftlichen Lohnbetrieb, der im Laufe des Jahres in Lohnunternehmen Henningsen GmbH & Co. KG umfirmiert wird.

Neben dem riesigen Fuhrpark herkömmlicher Großgeräte wurden auch Neuanschaffungen bestaunt, wie ein Samson SG 23 Güllefass, aufgesattelt auf Claas Xerion 3800 mit Reifendruckregelanlage und Hundegang. Eine der Achsen am Güllefass kann hydraulisch angetrieben werden, und angehängt ist wahlweise ein 24 Meter breiter Schleppschuhverteiler, mit dem Gülle auf dem Feld verteilt wird, eine Sechs-Meter-Scheibenegge oder ein 7,5 Meter breiter Grubber. Auch eine neue Knickschere wurde gezeigt, die je nach Bodenbeschaffenheit an einen Radbagger oder an einen Kettenbagger angebaut werden kann.

Wer nicht gerade den Maschinenpark bestaunte, Kindern auf einer Quadbahn zuschaute oder sich von einem Teleporter in die Höhe fahren ließ, fand sich bei Bratwurst, Kaffee und Kuchen oder Kaltgetränken zu Fachsimpeleien und Klönschnack in der Festhalle zusammen. Diesem Namen wurde der Teil des Betriebs in vollem Umfang gerecht.