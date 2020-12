Schleswig : Neue Brücke auf den Königswiesen freigegeben

Die Wiesendammbrücke auf den Königswiesen wurde am Freitag offiziell eingeweiht. Sowohl der Zeit- als auch der Kostenrahmen wurden unterschritten.

von Sven Windmann

18. Dezember 2020, 18:09 Uhr

Schleswig | Eine gute Nachricht zu überbringen: Das ließ sich Stephan Dose kurz vor Weihnachten nicht nehmen. Und so kam der Bürgermeister am Freitagmorgen persönlich auf die Königswiesen, um die neue Wiesendammbrücke für Fußgänger und Radfahrer freizugeben. Damit zog er ein Schlussstrich unter eine Geschichte, die bereits 2017 ihren Anfang nahm.

Rückblick: Die Brücke war, wie mehrfach berichtet, über die Jahre marode geworden und musste im Herbst vor drei Jahren schließlich aus Sicherheitsgründen kurzzeitig gesperrt werden. Nach lauter Kritik aus Politik und Bevölkerung wurde sie dann im September 2018 ertüchtigt und konnte seither wieder genutzt werden. Im März 2019 wurde beschlossen, die Holzbrücke durch eine Stahlbeton-Konstruktion zu ersetzen. Als Baubeginn war damals der Herbst 2019 anvisiert worden. Der Termin konnte jedoch nicht eingehalten werden. Später hieß es, dass es im Januar 2020 losgehen sollte. Auch daraus wurde nichts.

Im dritten Anlauf aber klappte es schließlich. Mitte November wurde die alte Holzbrücke abgerissen, gestern wurde der Neubau eingeweiht. Insgesamt zehn Pfähle hat die Firma Ostseedienst aus Kappeln jeweils zehn Meter in den Schleigrund gebohrt. Auf ihnen thront nun die neue Konstruktion aus Stahlbeton. Sie soll – mindestens – für die nächsten 50 Jahre halten. Es sei richtig, an dieser Stelle (direkt an der Schlei) auf Stahlbeton zu setzen, sagte Philipp Zülsdorff, Projektleiter von der Firma Ostseedienst. „Gerade einheimische Hölzer halten deutlich kürzer und sind zudem anfällig und pflegeintensiv.“ Gleichzeitig lobte Zülsdorff die „gute und unkomplizierte Zusammenarbeit“ mit der Stadt. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, betonte auch der Bürgermeister. Auch weil die Arbeiten schneller erledigt wurden als geplant. „Und nicht zuletzt wurde auch der Kostenrahmen von 260.000 Euro deutlich unterschritten.“