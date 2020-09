Stadtgeschichte : Neue Biografie über den Schleswiger Kunstrebellen

In den ersten Tagen nach der Freischaltung nutzten bereits zahlreiche Schleswiger die neue Funktion auf der Internetseite der Stadt.

Avatar_shz von Joachim Pohl

14. September 2020, 17:15 Uhr

Schleswig | Ein Zitat hat es dem Autor besonders angetan: „Übrigens muss ich Euer Exzellenz sagen, dass ich nicht der Berliner Akademie, sondern der Menschheit angehöre.“ Ganz vorn im Buch hat Hans-Werner Johannsen dieses Zitat des aus Schleswig stammenden Künstlers Asmus Jakob Carstens platziert. Es zeigt das durchaus ambivalente Verhältnis des bedeutenden Künstlers zur Obrigkeit und zu den Institutionen des Kunstwesens im mittleren 18. Jahrhundert.

Johannsen, pensionierter Pädagoge und Verfasser mehrerer Bücher, erinnert sich noch gut daran, wie er zu Carstens kam. Zum einen war er Lehrer an der nach dem Künstler benannten Schule am Gallberg. „Diese Schule hieß im Volksmund aber immer nur Gallberg-Schule“, weiß Klaus Nielsky, Bürgermeister a.D. und Vorsitzender der Gesellschaft für Schleswiger Stadtgeschichte, die als Herausgeber der neuen Carstens-Biographie fungiert. Zum anderen stieß Johannsen in den 70er Jahren bei einem Besuch in Kopenhagen zufällig auf eine Statue des Schleswigers in der Nähe des Vergnügungsparks Tivoli. Doch es dauerte noch ein paar Jahrzehnte, bis der engagierte Lehrer und Kommunalpolitiker die Zeit fand, sich der Biographie Carstens’ zu widmen.

Der streitbare Künstler, der mit nur 44 Jahren an Tuberkulose starb, legte sich nicht nur mit den Exzellenzen der Berliner Kunstakademie an, sondern ärgerte auch die Herren der Akademie in Kopenhagen. Da sollte er bei einem Wettbewerb den 2. Preis erhalten – und lehnte diesen ab. Zu gern hätte er den 1. gemacht, der nämlich ein Stipendium in Rom bedeutet hätte. Später ging er aber doch noch nach Rom, gründete dort ein Zeichenschule und stark 1978 verarmt in der Ewigen Stadt.

Wenn man bei Wikipedia einen Blick auf die Liste der bedeutendsten Werke des Künstlers Carstens wirft, fällt auf, dass die meisten von ihnen in Weimar zu finden sind. Der Grund ist ein einfacher: Goethe mochte die Werke des klassizistischen Zeichners und sicherte sich nach dessen Tod einen Großteil der Werke, darunter auch das wichtigste Wek Carstens’, die Kreisezeichnung „Die Nacht mit ihren Kindern Schlaf und Tod“ von 1795.

In den gut vier Jahrzehnten seines Lebens kam Carstens weit herum, wie eine von Johannsen angefertigte Karte (Seite 126) zeigt. Seine Lebenswelt reichte von Kopenhagen bis nach Neapel, von Basel nach Berlin, von Mailand bis Mantua. Gelernt hatte der junge Asmus Jakob bei einem Weinhändler in Eckernförde, mit 22 ging er an die berühmte Kunstakademie in Kopenhagen.

Sechs Jahre vor seinem Tod bekommt er dann endlich doch noch ein Rom-Stipendium, das sogar noch verlängert wird. Nach dessen Auslaufen bleibt er in Rom und sichert sich eine kümmerliche Existenz.

Dörte Beier, Leiterin des Stadtmuseums, wo das Buch gestern vorgestellt wurde, hat das Buch nach eigenem Bekunden am Wochenende zuvor „in einem Rutsch“ durchgelesen und bezeichnet es als gut lesbare, vergnügliche Lektüre. Alt-Bürgermeister Klaus Nielsky wiederum verknüpft die Veröffentlichung der Biographie mit der Hoffnung, dass die Gallberg-Schule nach der von der Stadt angestrebten Umnutzung offiziell „Asmus-Jakob-Carstens-Kulturzentrum“ genannt wird.