Schleswig : Neue Ampel im Strandweg

Neue Anlage war wegen der Anbindung des neuen Wohngebietes an den Königswiesen nötig.

von Sven Windmann

30. Oktober 2019, 18:18 Uhr

Schleswig | Autofahrer mussten am Mittwoch in der Schleswiger Innenstadt Geduld aufbringen. Denn die Ampel an der Kreuzung Königstraße/Poststraße/Strandweg wurde erweitert. Für mehrere Stunden war die Anlage während der Arbeiten abgeschaltet, was spürbare Auswirkungen auf den fließenden Verkehr hatte. Jetzt gibt es eine zweite, vorgeschaltete Ampel im Strandweg. Diese war nötig geworden, weil es durch die Einfahrt zum neuen Wohngebiet an den Königswiesen zu kniffligen Situationen gekommen war.

