Notunterkünfte am Ansgarweg : Neubau für Obdachlose?

Sanieren oder neu bauen – der Sozialausschuss will eine genaue Kostenaufstellung.

von shz.de

25. Januar 2019, 17:53 Uhr

Es ist ziemlich frostig draußen. Gut, wenn man da eine warme Stube hat. Doch eine kalt-feuchte Behausung, ohne Heizung, ohne Dusche und ohne Warmwasser? So wie in den Obdachlosen-Unterkünften am Ansgarweg? Eine beklemmende Vorstellung.

„Ich habe mich dort jetzt eine Stunde umgesehen“, sagte Uwe Holst (CDU) im Sozialausschuss am Donnerstag. Und diese eine Stunde habe ihm gereicht, um zu der Erkenntnis zu gelangen: „Ich würde krank werden und vielleicht nicht überleben, müsste ich dort länger als zwei Wochen sein.“

Es müsse dringend gehandelt werden in Schleswigs Notunterkünften. Nur was genau zu tun sei, ohne dass die Kosten künftig aus dem Ruder laufen, darum ging es im Sozialausschuss bei den Überlegungen, die Lage dort erträglicher zu machen. In der Notunterkunft sind derzeit von 22 Plätzen 16 belegt, zudem gibt es drei weitere Anfragen.

Im Unterschied zu früheren Sitzungen gab es diesmal eine handfestere Diskussionsgrundlage. Denn die Stadtverwaltung hatte erstmals „grobe Kostenschätzungen“ zu drei Lösungsmöglichkeiten erarbeitet. Von den drei aufgezeigten Alternativen wurde schnell eine als nicht realistisch ausgeklammert: die dezentrale Anmietung von Wohnungen, in die Obdachlose eingewiesen werden könnten.

Offen bleibt nunmehr die Alternative: Entweder eine Sanierung der Ansgar-Häuser mit dem Einbau einer Heizungsanlage und eines Duschcontainers auf dem Gelände – oder aber der Neubau einer Notunterkunft „mit Heimcharakter“, wie es in der Verwaltungsvorlage heißt. Beim Für und Wider dieser beiden Möglichkeiten kam man bis Ende der Sitzung zu keinem abschließenden Urteil.

Für welche Lösung man sich auch entscheiden wird – in jedem Falle müsse neben der sozialpädagogischen Betreuung der Obdachlosen auch ein Hausmeister beschäftigt werden. Dieser solle die Übergaben verantworten sowie die Unterkünfte beim Ein- und Auszug kontrollieren. „Das könnte eine Ein-Drittel-Stelle sein,“ erklärte Fachbereichsleiterin Julia Pfannkuch.

Die Verwaltung präsentierte zudem Innenaufnahmen aus der Unterkunftsbaracke. Und sparte dabei nicht die WC-Situation aus, die von Julia Pfannkuch als „schillernd“ bezeichnet wurde und deren Anblick bei einigen Ausschussmitgliedern Schreckensrufe provozierte.

„Es ist Schleswig-unwürdig“, meinte daraufhin Bärbel Karstens von den Grünen entsetzt. Peter Clausen (SSW) ergänzte: „Die Zustände sind unhaltbar!“

Dass die Stadt mit ihren Notunterkünften, die sich seit gut fünf Jahrzehnten auf unterstem Niveau bewegen, schlecht dasteht, räumte Bürgermeister Arthur Christiansen still ein. „Wir haben einfach zu lange gewartet, etwas zu unternehmen“, erklärte er und preschte wenig später mit dem Vorschlag nach vorn: „Ich favorisiere einen Neubau. Alles andere ist halber Kram.“

Tatsächlich wurden etliche Hindernisse erörtert, die mit einer Sanierung der Gebäude einhergehen würden. So sei ein Einbau von Duschen wegen des Platzmangels in den Gebäuden gar nicht möglich, nur ein Duschcontainer könnte auf dem Gelände platziert werden. Wird zudem der Einbau neuer Fenster sowie die Dämmung von Dach und Fassaden mit in Rechnung gestellt, so sei man bald nicht weit entfernt von den Kosten für einen Neubau. „Oh je, oh je“, seufzte Helge Lehmkuhl (CDU) wiederum und meinte: „Ein Neubau ja, aber ohne Chic. Ein Schlichtbau eben.“

Vereinbart wurde, dass die Stadtverwaltung nun eine exakte Kostenaufstellung inklusive der Fördermittel liefern soll, um bald eine Entscheidung herbeiführen zu können.

Stephan Dose (SPD) betonte, dass jetzt kurzfristig „für mehr Wärme in den Häusern gesorgt werden muss – durch Holzanlieferungen“.



>Wer helfen möchte, die Situation zu verbessern, kann sich an das Ordnungsamt, Oliver Frieß, unter Tel. 04621- 814 321 wenden.