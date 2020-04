Medelby : Neubau der Feuerwache – Gemeindevertretung muss dringend tagen

Mit gebührendem Sicherheitsabstand absolvierte die Medelbyer Gemeindevertretung eine Dringlichkeitssitzung in der Turnhalle.

Avatar_shz von shz.de

17. April 2020, 08:53 Uhr

Medelby | Zu einer Dringlichkeitssitzung trafen sich jetzt die Medelbyer Gemeindevertreter unter Einhaltung des in Corona-Zeiten erforderlichen Sicherheitsabstands in der Turnhalle der Grundschule. Wieder einmal ging es um den Neubau der Feuerwehrwache Medelby-Holt, diesmal musste der Flächennutzungsplan der Gemeinde angepasst werden. „Wir können uns bei diesem Projekt keinen großen Stillstand erlauben, ansonsten wird die Gemeinde wohlmöglich vertragsbrüchig“, begründete Bürgermeister Günther Petersen die Dringlichkeit der Sitzung.

Das derzeitige Feuerwehrhaus mit der DRK-Rettungswache ist bereits verkauft. Eine Nutzung des Gebäude ist vertraglich nur noch bis zum Sommer 2022 möglich. Günther Petersen geht von einer Bauzeit von etwa zwölf Monaten aus, doch bis zur Grundsteinlegung müssen noch viele bürokratische Hürden genommen werden. Voraussichtlich dauert es noch neun Monate bis das Verfahren der Bauleitplanung und die Ausschreibungen beendet sind, erst dann kann mit dem Bau begonnen werden. Bereits im März stellten die Architekten Rieke Schneidereit und Leif Peters den neuesten Entwurfsplan für das Feuerwehrhaus mit Rettungswache der Gemeinde Medelby und Holt vor. Das 2,5 Millionen teure Projekt beinhaltet den Platz für zwei Rettungs- und drei Feuerwehrfahrzeuge.

Im Eiltempo wurden die einzelnen Tagespunkte abgearbeitet. Ohne große Diskussionen wurden die Entscheidungen an diesem Abend einstimmig getroffen. So auch die Änderungen zum Flächennutzungsplan, der den Bau des Feuerwehrhauses Medelby-Holt und der Rettungswache am nördlichen Ende des alten Sportplatzes direkt an der L1 vorsieht. Bereits nach 40 Minuten konnten sich die Gemeindevertreter wieder auf den Heimweg machen.