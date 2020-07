Grundhof : Neubau der 50 Jahre alten Sporthalle wird gefördert

Der Amtsvorsteher des Amtes Langballig stellt eine finanzielle Unterstützung für die Halle des TV Grundhof in Aussicht.

09. Juli 2020, 09:18 Uhr

Grundhof | Der langersehnte Wunsch, die 50 Jahre alte Sporthalle in Streichmühle durch einen Neubau zu ersetzen, scheint endlich in greifbare Nähe zu rücken. Auf der Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Langballig teilte Amtsvorsteher Peter-Wilhelm Jacobsen im Grundhof-Krug mit, dass eine Förderung in Aussicht gestellt worden sei. Das Vorhaben müsse allerdings in den Amtsentwicklungsplan, der gegenwärtig erarbeitet wird, aufgenommen werden. Um im gegebenen Fall die erforderlichen Unterlagen vorlegen zu können, soll ein Architekturbüro mit den Planungen beauftragt werden. Die Amtsverwaltung wurde beauftragt, von drei Büros entsprechende Angebote einzuholen. Bei der Antwort auf die Frage des Amtsvorstehers an drei anwesende Vertreter des TV Grundhof, ob das in ihrem Sinne sei, klang „Enttäuschung“ durch, allerdings mit zufriedenen Gesichtern: „Wir wollten an sich schon heute Abend den Grundstein legen.“

Im Rahmen des Digitalpaktes Schule stehen dem Amt aufgrund der Schülerzahl 117.000 Euro zur Verfügung. Weitere 15 Prozent muss es als Eigenanteil tragen. Dazu erteilte der Amtsausschuss sein prinzipielles Einverständnis. Voraussetzung sei aber ein abgestimmtes technisches und pädagogisches Konzept sowie eine Klärung der Folgekosten. Amtsausschussmitglied und IT-Fachmann Arnd Ohlenbusch aus Wees äußerte grundsätzliche Bedenken an Sinn und Zweck der Digitalisierung in Grundschulen mit Kindern von sechs bis zehn Jahren.

Die Gemeinde Munkbrarup plant eine Neugestaltung des Strandbereiches in Bockholmwik mit Gesamtkosten von 184.500 Euro. Zu dem Eigenanteil von 71.450 Euro gewährte der Amtsausschuss eine Zuwendung aus der Fremdenverkehrsabgabe in Höhe von 20.000 Euro.

Danach informierte der Amtsvorsteher das Gremium über die Entwicklung bei der Tourismusagentur Flensburger Förde (TAFF). Dort hatte Glücksburg als einer von bisher vier Gesellschaftern seinen Austritt zum Jahresende 2021 erklärt (wir berichteten).

Anschließend ging Jacobsen auf die Einschränkungen in der Arbeitsbereitschaft der Amtsverwaltung seit Mitte März wegen der Corona- Pandemie ein. Nur jeweils drei Mitarbeiter seien umschichtig vor Ort gewesen, der Rest habe im Homeoffice gearbeitet. „Wir haben gesehen, dass das laufen kann.“ Er kündigte an, die Öffnung des Bürgerbüros am Sonnabendvormittag ab 1. September einzustellen. In seiner Eigenschaft als Tourist-Information werde es kaum noch in Anspruch genommen. Im Gegenzug bleibe es donnerstags bis 18 Uhr geöffnet.

Die Einwohnerfragestunde dient ausdrücklich auch dazu, „Vorschläge und Anregungen zu unterbreiten“. Diese Möglichkeit nutzte Inke Koch und sprach das Problem der Elektrosensibilität insbesondere im Zusammenhang mit der Einführung des Mobilfunkstandards 5G an. Sie schlug vor, jede Gemeinde möge ein Vorsorgekonzept erstellen, „damit sie mit den Mobilfunkbetreibern auf Augenhöhe diskutieren kann“. Dabei gehe es um Absprachen zu Standorten, Strahlenbelastung und freizuhaltenden Räumen. Dem Amtsvorsteher sind nach eigenem Bekunden noch keine Anfragen möglicher Betreiber bekannt.