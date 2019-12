Schleswig : Neuapostolische Kirche spendet für trauernde Kinder

2500 Euro kamen für den Ambulanten Hospizdienst zusammen.

von Sven Windmann

02. Dezember 2019, 15:58 Uhr

Schleswig | „Von Kindern für Kinder“: Das war der Gedanke von Freyja Wegner (Foto 2.v.l.), die Erlöse des Winter-Basars der Neuapostolischen Kirche an die Trauergruppen für Kinder- und Jugendliche des Ambulanten Hospizdienstes Schleswig zu spenden. Unter Federführung von Kerstin Sinram (l.) wurde die Veranstaltung, die am 24. November stattfand, ein voller Erfolg. Insgesamt rund 2500 Euro kamen dabei für den guten Zweck zusammen. „Ich bin überwältigt“, freute sich Trauerbegleiterin Heidi Knoch-Santen am Sonntagnachmittag bei der Übergabe des Spendenschecks. „Auch für uns ist das ein toller Moment“, sagte Gemeindevorsteher Lars Rohland.