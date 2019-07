Schleswig Haithabu : Natur-Genuss im Zeichen der Wikinger

Museum und Stiftung Naturschutz laden zu einem leckeren Kräuterabend ein.

von Joachim Pohl

17. Juli 2019, 17:36 Uhr

Schleswig/Busdorf | In Kooperation mit der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein veranstaltet das Wikingermuseum Haithabu auch in diesem Sommer wieder Abende im Rahmen des Natur-Genuss-Festivals. Für den Termin am Freitag, 26. Juli (Beginn ist um 18 Uhr), können sich Interessierte noch bis zum 24. Juli anmelden für einen kulinarischen Abend zum Thema „Die wilden Kräuter aus Haithabu“.

Zunächst erläutert Museumsleiterin Ute Drews bei einem Rundgang durch die Gärten und Flächen des Museums die frühmittelalterliche Pflanzenwelt. Danach geht es an die sommerliche Tafel mit gegrillten Schlemmereien vom Galloway. Der Abend klingt bei Wein und Met aus.

Anmeldungen unter Tel. 04621 / 850 500, die Kosten betragen 38 Euro pro Person. Treffpunkt ist der Glockenturm beim Wikingermuseum.