Ansgarhaus : Nähday in Busdorf: Teilnehmer nähten Jacken und Röcke

42 Teilnehmer waren beim 2. Nähday im Busdorfer Ansgarhaus dabei.

von Gero Trittmaack

20. Oktober 2019, 14:39 Uhr

Busdorf | Für einen Tag wurde das Ansgarhaus der Kirchengemeinde in Busdorf in ein Näh-Atelier im XXL-Format verwandelt. Die surrenden Geräusche der Nähmaschinen, der dampfenden Bügeleisen und der blubbernden Kaffeemaschine mischten sich mit den fröhlichen Stimmen von 42 emsigen Teilnehmerinnen des 2. Nähdays in sämtlichen Räumen der Begegnungsstätte.

Dass diese sich bestens zum gemeinsamen Nähen eigneten, darüber waren sich alle einig. Doch damit nicht genug. „Der Empfang vorneweg von Pastor Kai Hansen und seinem Team war so herzlich. Wir freuen uns riesig, dass wir das Ansgarhaus nutzen dürfen und darüber sind wir sehr dankbar. Es läuft einfach super“, sagte Organisatorin Anja Schmidt.

Die Stimmung war bestens, schließlich konnten alle genussvoll einen Tag lang in die kreative Arbeit eintauchen – und den Alltag für einige Stunden außen vor lassen. Gemeinsam kamen die Frauen ins Gespräch, gemeinsam half man sich bei Fragen und Problemen rund um die einzelnen Näh-Projekte.

Hergestellt wurden Kleider, Röcke, Jacken Taschen und Tuniken in allen Farben, Größen und Variationen. Über den positiven Zuspruch der Gäste freuten sich Anja und Lisa Schmidt und das Team von „Stoffwechsel Meterweise“. Dem Wunsch nach Fortsetzung wollen sie umsetzen – voraussichtlich im März 2020 soll der nächste Nähtag stattfinden, gerne wieder im Ansgarhaus.