Treia : Nächtlicher Notfall

Gelungene Übung von Feuerwehr und Luftrettung: Helikopter können künftig auch bei Dunkelheit in Treia landen.

von shz.de

16. Dezember 2018, 18:00 Uhr

„In fünf Minuten ist er hier“, knackt es durch das Funkgerät, mit dem Wehrführer Michael Nissen seine Mannschaft informiert. Die Augen der 30 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Treia suchen den stockdunklen Himmel ab, bis sich nach Minuten endlich ein blinkendes Licht am Horizont nähert. Schon sind die Rotorblätter des Helikopters zu hören. Der Rettungshubschrauber Christoph 42 der DRF Luftrettung überfliegt langsam das ausgeleuchtete Gelände und tastet es mit seinem Suchscheinwerfer sorgfältig ab. Dann setzt er zur Landung an – mitten auf dem Sportplatz.

„Jetzt würde im Ernstfall alles sehr schnell gehen“, erklärt Stephan Peltzer, stellvertretender Wehrführer, „wir würden Notarzt und Rettungssanitäter aufnehmen und mit unserem Einsatzfahrzeug zum Notfallort fahren. Im Anschluss könnte der Patient mit dem Hubschrauber zum nächsten geeigneten Krankenhaus geflogen werden.“

Zum Glück gibt es heute keinen Notfall, nur eine Übung der Freiwilligen Feuerwehr. Doch wäre es der Ernstfall gewesen – die Einsatzkräfte hätten alles richtig gemacht: Der Sportplatz der Treianer Grundschule war perfekt auf die Landung vorbereitet. Die Scheinwerfer des großen Löschfahrzeuges strahlten das Gelände in die eine Richtung an. Transportable Scheinwerfer sicherten die anderen drei ab. „Die komplett ausgeleuchtete Fläche muss für eine sichere Landung mindestens 35 mal 70 Meter groß sein“, erklärt Stephan Peltzer. Darüber hinaus müssen alle Hindernisse angestrahlt werden, zum Beispiel eine naheliegende Baumreihe und ein benachbarter Sirenenmast.

Soll es im Ernstfall klappen, „müssen die Verfahren vorher geübt sein“, erläutert Wehrführer Michael Nissen. Nur zwei Helikopter, darunter der in Rendsburg stationierte Christoph 42, fliegen in Schleswig-Holstein überhaupt in der Nacht. Sie sind mit speziellen Nachtsichtgeräten und Scheinwerfern ausgestattet – und die Piloten haben eine zusätzliche Ausbildung absolviert. „Außerdem fliegen wir in der Nacht mit zwei Piloten“, berichtet DRF-Pilot Dirk Kugel. Er und sein Team – ein weiter Pilot, eine Notärztin und ein Rettungssanitäter – sind gekommen, um sich anzusehen, ob und wie die Sicherung und Vorbereitung des möglichen Landeplatzes in Treia funktioniert. Die Station in Rendsburg hat vor kurzem einen neuen Hubschraubertyp erhalten, einen EC 145 von Airbus Helicopters. Nun nutzt die Besatzung diesen Ausbildungsflug, um mit dem neuen Hubschrauber auch ein Landung bei Nacht zu üben.

Die Manöverkritik könnte nicht besser sein: „Die Ausleuchtung war klasse. Ihr ward schön zu erkennen und auch der Funkkontakt war sehr gut.“

Vor der Übung unter realen Bedingungen – Kälte und Dunkelheit inklusive – , wurden die Feuerwehrleute theoretisch durch die Luftrettung entsprechend geschult. „Das vermittelte das nötige Know-how, aber wenn man nachts zu einem Notfall gerufen wird, dann ist es besser, wenn man es vorher schon mal gemacht hat“, findet Carlos Johannsen. Der direkte Austausch mit Piloten, Notärztin und Sanitäter machte diese Übung besonders. „Wir haben viele Einblicke erhalten“, berichtet Stephan Peltzer, „in die technische Ausrüstung und auch in die medizinischen Möglichkeiten an Bord. Das ist mehr, als ein Rettungswagen zu bieten hat.“ Die Luftretter haben rund 1600 Einsätze pro Jahr und auch der neue Hubschrauber Christoph 42 schon 1000 Flugstunden auf dem Buckel.

In Treia landet die Luftrettung im Durchschnitt sieben Mal pro Jahr. Jetzt dürften es mehr werden, denn die Kieler Leitstelle kann den Helikopter nach der gelungenen Übung nun in der Nacht das Dorf an der Treene anfliegen lassen. „Das bedeutet für uns zwar mehr Einsätze, aber wir schließen eine große Lücke zwischen den Nachtlandeplätzen in Schleswig und Schwesing“, erklärt Stephan Peltzer, „für Notfälle, aber auch für Schwerverletzte und Intensivpatienten ist das ein Segen, weil sich die Transporte im Rettungswagen dadurch verkürzen.“



Claudia Kleimann-Balke