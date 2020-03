Heimatmuseum Wanderup : Nadine Schürmann entspannt beim „Woll-Yoga“

Nadine Schürmann hat eine Leidenschaft für das Spinnen und bietet im Heimatmuseum Wanderup regelmäßig Kurse an.

von Tina Ludwig

01. März 2020, 18:50 Uhr

Wanderup | Ein Faible für Handarbeit hatte Nadine Schürmann schon immer. Begeistert erzählt sie von den gestrickten Socken ihrer Oma und von jenen, die sie selbst anfertigt. Vor fünf Jahren kam ein weiteres Hobby hinzu. Die 38-Jährige begann, sich für ein altes Handwerk zu interessieren: das Spinnen. Damals war sie gerade mit ihrem Mann und drei Kindern von Nordrhein-Westfalen nach Wanderup gezogen und dachte: „Hier gibt es so viele Schafe, bestimmt können viele Menschen spinnen.“ Doch dem war nicht so. „Eine Dame hat mir dann gezeigt, wie man Wolle spinnt“, erinnert sich die dreifache Mutter. Seitdem sitzt sie regelmäßig am Spinnrad und bietet seit September vergangenen Jahres Kurse im Wanderuper Heimatmuseum an.

Spinnen, oder „Woll-Yoga“, wie sie es nennt, ist für Nadine Schürmann Entspannung pur. Rund vier Stunden dauert es, bis 100 Gramm Schafwolle zu Fäden gesponnen sind. Vorher wird die Wolle gekämmt, gewaschen, nach Wunsch gefärbt und getrocknet. Nach insgesamt zwei Tagen kann aus den Fäden ein Pullover oder ein Schal gestrickt werden. 600 bis 800 Gramm Wolle wird für einen Pullover benötigt, für einen Schal reichen 200 Gramm.

„Die Wolle kaufe ich bei Schäfern aus dem Umland“, antwortet Nadine Schürmann auf die Frage nach der Herkunft des Materials. Sie sei dann bei der Schur dabei und suche sich ihre Wolle aus. 30 Cent kostet ein Kilogramm, drei Kilogramm verliert ein Schaf im Schnitt bei der Schur. Die 38-Jährige verwendet die Wolle von Heidschnucken, Deichschaf, Pommernschaf oder auch Alpakas. „Jede Wolle kann versponnen und danach weiterverarbeitet werden“, erklärt sie. Die Wolle von Heidschnucken sei sehr fest und eigne sich gut für Taschen. Alpaka-Wolle sei dagegen sehr weich und warm und deshalb äußerst beliebt. Die weiteren Vorzüge des Naturmaterials sind schnell zusammengefasst: wasserabweisend, nachhaltig und selbstreinigend.

In ihren Kursen, die regelmäßig im Heimatmuseum in Wanderup stattfinden, teilt sie ihre Begeisterung für das alte Handwerk mit den Teilnehmerinnen. Ende 40 sind die Frauen im Schnitt, die sich ans Spinnrad setzen. Doch auch eine 17-Jährige war schon dabei. Sie kannte das Spinnen von ihrer Oma, erzählt Nadine Schürmann, und wollte es auch lernen. Sechs Spinnräder stellt sie im Kurs zur Verfügung, doch viele Teilnehmerinnen bringen ihr eigenes mit, sagt sie. Ihre „Schüler“ interessieren sich nicht nur für das Handwerk, sondern auch für den Prozess von der Schur bis zum fertigen Wollknäuel.

Nicht nur Erwachsenen, sondern auch Kindern zeigt sie, wie ein Wollfaden entsteht. Diese dürfen aber nicht ans Spinnrad, sondern benutzen eine Handspindel. Das mache den Kindern aber genau so viel Spaß, ist sich die Wahl-Wanderuperin sicher.

Am 19. März beginnt ein neuer Spinnkurs. Er umfasst insgesamt zehn Einheiten, die immer donnerstags ab 18 Uhr stattfinden. Die Kosten betragen 40 Euro inklusive Material zum Spinnen. Für den Kurs sind noch Plätze frei, Interessierte können sich bei Nadine Schürmann unter Telefon 0178/500 08 34 anmelden. Am 29. März findet im Heimatmuseum Wanderup ein offener Spinntreff statt.



Am 27. Juni und 11. Juli bietet Nadine Schürmann beim Familienfest im Landschaftsmuseum Unewatt Workshops an.