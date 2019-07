Erfde : Nackter Mann fasst Frauen an den Hintern

In Erfde hat ein nackter Mann zwei Frauen belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

19. Juli 2019, 10:27 Uhr

Erfde | In Erfde ist es in den vergangenen Tagen zu zwei Vorfällen von sexueller Belästigung gekommen. Ein nackter Mann hat zwei Frauen an den Po gefasst. Beide Taten ereigneten sich im Bereich Hancobsloh/Norddischweg.

Am Mittwochabend, 17. Juli, zwischen 19.30 und 19.45 Uhr, wurde nach Mitteilung der Polizei eine 19-jährige Joggerin auf dem Feldweg von dem Mann belästigt, der plötzlich neben ihr war und ihr an den Hintern griff. Anschließend lief er in Richtung Sportplatz weg.

Am Donnerstagabend, 18. Juli, wurde eine 18-jährige Radfahrerin gegen 19 Uhr an gleicher Stelle ebenfalls von einem nackten Mann am Hintern angefasst. Offenbar versteckte dieser sich zuvor auf dem Feld hinter Büschen. Dort begab er sich nach der Tat auch wieder hin.

Polizei sucht Hinweise

In beiden Fällen ähnelt sich die Beschreibung: Der Täter soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, zwischen 170 und 175 Zentimetern groß, dunkle Haare und eine dunkle Hautfarbe haben. Die Polizei wird den Bereich verstärkt bestreifen und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer war zu den Tatzeiten im Bereich Hancobsloh unterwegs? Wurden weitere Personen durch den Mann belästigt? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu dem Täter geben? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Schleswig unter der Telefonnummer: 04621/840.

