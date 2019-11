Nachwuchs-Retter zeigen ihr Können

100 junge Mitglieder von Feuerwehren, THW und Johannitern probten auf dem Gelände der Schleswiger Gottorp Skolen den Ernstfall

24. November 2019, 14:53 Uhr

Schleswig | Passt das große Einsatzfahrzeug des THW tatsächlich durch den Eingangs-Torbogen der Gottorp Skolen? Finn Burgmeister, der 17-jährige Einsatzleiter des THW-Nachwuchses, wollte sich nicht nur auf sein Augenmaß und die wohlwollenden Worte des Hausmeisters Helmuth Pehle verlassen, der „Das passt schon!“ meinte. Aber Sicherheit geht für Finn Burgmeister vor. Erst nachdem er die Einsatzlage und vor allem auch die Maße gescheckt hatte, gab er das „Go“ – auch für alle anderen Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Schleswig und Haddeby sowie der Johanniter-Unfallhilfe, die am Sonnabendnachmittag allesamt mit ihren Großfahrzeugen auf das Schulgelände am Erdbeerenberg im Friedrichsberg anrollten.

Dort erwartete die jungen Retter ein Szenario, das sich in der Realität niemand wünscht: ein an der Schulwand verunfalltes Auto, darin eine Reihe von verletzten Personen. Zudem kam starker Qualm aus dem Schulgebäude und einem benachbarten Schuppen. Kurz: Für die 100 Nachwuchskräfte der Blaulichtverbände gab es in dieser Übung viel zu tun. Für die Kinder und Jugendlichen bedeutete das eine Menge unterschiedlicher Arbeiten.

Umso wichtiger war es, dass alle Einheiten miteinander kommunizierten und Hand in Hand zusammenarbeiteten. Einsatzleiter Burmeister behielt dabei den Überblick und hatte in der Koordination ebenso viel zu tun. Im Verbund retteten und bargen die Einsatzkräfte sämtliche vermisste Personen. Mit dem Aufbau eines Einsatzgerüstes sicherte das THW das Schulgebäude. Das verunfallte Auto schoben sie, nachdem die acht „Opfer“ (Mitglieder der befreundeten Jugendfeuerwehr aus Glücksburg und Feuerwehrmann Michael Brehm aus Schleswig) sorgsam gerettet wurden, mit einem Greifzug kurzerhand aus dem Gefahrenbereich hinaus. Während die Johanniter die verunfallten Menschen im Schulgebäude medizinisch versorgten, waren die Teams der Brandschützer mit dem Löschen beschäftigt.

THW-Jugendwartin Ulrike „Ulle“ Nicolaisen hatte die Übung federführend auf den Weg gebracht. Seit 25 Jahren wird gemeinsam für den Ernstfall geübt. „Das ist für uns alle ein fester Bestandteil im Jahresablauf“, sagte Nicolaisen. Rund 30 Zuschauer verfolgten das Geschehen – darunter der Schleswiger THW-Chef Peter Schmidt, Kreisbrandmeister Mark Rücker, Schleswigs Wehrführer Sönke Schloßmacher sowie Haddebys Noch-Amtswehrführer Malte Simonsen mit Nachfolger Sascha Voecks.

Von ihnen gab es am Ende ein dickes Lob und viel Anerkennung. „Wir sehen hier freiwillige Einsatzbereitschaft und Motivation. Ich bin begeistert, mit welchem Eifer die Kinder und Jugendlichen dabei sind“, sagte Kreisbrandmeister Rücker. „Die Einsatzkräfte sind mit Freude und Ehrgeiz dabei. Das ist schön mit anzusehen, weil der Nachwuchs da ist. Die Kinder und Jugendlichen sind unsere Zukunft“, fügte Sönke Schloßmacher an. „Die Zusammenarbeit untereinander klappte hervorragend. Da können sich die Erwachsenen ein Stück von abschneiden“, lobte Malte Simonsen.

Am Ende freuten sich alle kleinen und großen Retter über die warme Mahlzeit, die das Verpflegungsteam der Johanniter in der Einsatzzentrale des THW in der Agnes-Pokels-Straße vorbereitet hatte: Nudeln mit Hackfleischsauce.