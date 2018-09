Schleswig : Nachwuchs-Handwerker zeigen ihr Können

Erstmals seit 2001 fanden in Schleswig die Landesmeisterschaften der Junggesellen in den Bauberufen statt.

von Sven Windmann

21. September 2018, 17:35 Uhr

Er hat alles gegeben. Bis zur letzten Minute hat Jonas Nolte geschnitten und geklebt, acht Stunden lang, ohne eine richtige Pause. „Das war schon knackig. Man musste sich dabei immer voll konzentrieren. Da war keine Zeit zum Essen.“ Am Ende aber hatte der Lübecker die knifflige Aufgabe erledigt, die ihm am Donnerstag im Rahmen der schleswig-holsteinischen Landesmeisterschaften der Handwerksjugend in den Bauberufen gestellt worden war.

Insgesamt 27 junge Männer und eine junge Frau waren in den Räumen der Kreishandwerkerschaft am Ilensee angetreten, um die Landesbesten unter den Zimmerern, Maurern und Fliesenlegern zu ermitteln. Dabei wurden die jeweiligen Gewinnern aus den verschiedenen Innungen ins Rennen geworfen. Zuletzt hatte dieser Wettbewerb 2001 in Schleswig stattgefunden.

„Die jungen Handwerker haben mit ihrer Arbeit, ihren Leistungen und ihrer Ausdauer bewiesen, dass es sich lohnt, sich anzustrengen. Das verdient Respekt und Anerkennung“, lobte Thorsten Freiberg, Vorstandsvorsitzender des Baugewerbe-Verbandes Schleswig-Holstein, der den Wettbewerb gemeinsam mit der Baugewerbe-Innung Schleswig ausgerichtet hat.

In allen drei Bereichen warteten auf die Teilnehmer knifflige Aufgaben. Die Fliesenleger mussten mit runden Schnitten eine geschwungene Deutschlandfahne samt der Zahl 18 in einer ansonsten weißen Kachelwand erstellen. Die Maurer sollten eine Mauer samt dreidimensionaler Silhouette des Möllner Doms errichten. Und die Zimmerer durften sich an einer Walmecke mit unterschiedlichen Neigungen und steigender Traufe versuchen. „Das war wirklich alles andere als einfach“, blickte Leon Heideking auf die Fleißarbeit zurück. Der 21-jährige Zimmermann aus Selk hatte im Innungsbezirk Schleswig zuvor das beste Gesellenstück seines Jahrganges abgeliefert. „Das heute war aber nochmal eine andere Nummer“, meinte er. Wie Fliesenleger Jonas Nolte habe auch er keine Zeit für Pausen gehabt. „Insbesondere wenn neben einem jemand noch schneller arbeitet. Man hat ja die Konkurrenz immer mal wieder im Auge“, so Heideking.

Für den Titel reichte es am Ende für ihn nicht. Die Jury vergab den Landesmeister-Titel an einen anderen Teilnehmer (siehe Infokasten). Die Erfahrung des Wettbewerbes wolle er aber nicht missen. Das wiederum ist ganz im Sinne von Kreishandwerksmeister Hans Christian Langner. „Wir brauchen junge Leute, die Biss und Bock auf Leistung haben. Das, was wir hier in Schleswig gesehen haben, ist beste Werbung für das Handwerk“, meinte er.

Der in der jeweiligen Berufssparte ermittelte Landessieger kann nun im November am Bundesleistungswettbewerb in Erfurt teilnehmen.