Schleswig : Nach zwei Wochen: Ampel wird repariert

An der Kreuzung Langseestraße / Kattenhunder Weg wartet ein umgeknickter Ampelmast seit 14 Tagen auf Reparatur.

Joachim Pohl

27. April 2020, 16:01 Uhr

Schleswig | Seit zwei Wochen steht ein Ampelmast mit erhöhter Schräglage an der Kreuzung Kattenhunder Weg / Langseestraße; offenbar hat ein Autofahrer ihn umgefahren. Seit dem Vorfall Mitte April ist die komplette Ampelsteuerung an der Kreuzung ausgefallen. Heute Mittag soll nun endlich eine Fachfirma kommen, um den Schaden zu beseitigen, sagte Stadtsprecher Eric Gehrke auf SN-Anfrage. Ab Mittwoch soll die Ampelanlage wieder in Betrieb sein – mit einem dann wieder senkrecht stehenden Ampelmast im Kattenhunder Weg.