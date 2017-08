Baugebiet in Schleswig : Nach zehn Minuten waren alle Grundstücke vergeben

vergrößern 1 von 1 Foto: oje 1 von 1

Gestern früh um 9 Uhr begann der Ansturm. Um 9.10 Uhr meldete Jan Steingräber, der Leiter der Liegenschaftsabteilung im Bauamt: alles ausgebucht! Zehn Minuten nach Freischaltung des Online-Portals waren sämtliche Baugrundstücke im Sterntalerweg am Berender Redder reserviert. „Wacken lässt grüßen“, war der Kommentar von Bürgermeister Arthur Christiansen.

Baugrundstücke in Schleswig so heiß begehrt wie Tickets für das legendäre Heavy-Metal-Festival? Ganz so weit ist es nicht. Schließlich gibt es am Sterntalerweg gerade einmal 33 Bauplätze und nicht 60 000 Tickets wie in Wacken. Doch die Botschaft ist klar: Bauen in Schleswig – das ist so beliebt wie lange nicht. Als im Jahr 2009 der erste Bauabschnitt am Berender Redder in die Vermarktung ging, vergingen Wochen, bis die ersten 30 Grundstücke reserviert waren. „Damals hatten wir eine andere wirtschaftliche Situation“, sagt Christiansen. Nicht zuletzt wegen der anhaltend niedrigen Zinsen erscheint das eigene Haus heute vielen Familien attraktiver als noch vor acht Jahren. Der Bürgermeister sieht aber auch noch andere Gründe für den schnellen Vermarktungserfolg: Den Menschen werde es zunehmend wichtig, in der Nähe aller wichtigen Versorgungseinrichtungen zu leben. Da sei eine Stadt wie Schleswig gegenüber den Dörfern im Umland im Vorteil.

Wer jetzt noch auf einen Bauplatz am Berender Redder hofft, bekommt seine letzte Chance im Oktober. Der genaue Termin wird noch bekanntgegeben. Dann werden noch einmal 35 Bauplätze im Frau-Holle-Weg vergeben. Es sind die letzten der insgesamt 350 Grundstücke in dem Baugebiet zwischen Langseestraße, B 201 und dem Gewerbegebiet St. Jürgen.

Die Glücklichen, die ein Grundstück ergattert haben, haben jetzt drei Monate Zeit, den Kauf abzuwickeln. Im Vordergrund wird dabei in der Regel stehen, die Finanzierung zu klären. „Außerdem rate ich jedem zu einer Baugrund-Untersuchung“, sagt Steingräber.

Die Erfahrungen aus den ersten beiden Bauabschnitte zeigten, dass fast alle Reservierungen auch zu einem Kaufvertrag führen. „Dass Reservierungen nicht in Anspruch genommen werden, kommt nur in Einzelfällen vor“, sagt Steingräber. Und selbst dort, wo solche Einzelfälle eintreten, werden kaum noch neue Interessenten zum Zuge kommen können. Denn auch alle Nachrücker-Plätze auf der Reservierungsliste sind bereits belegt.

Neue Bauplätze im größeren Umfang dürfte es in Schleswig dann erst wieder 2019 geben. So lange werde es wohl dauern, bis das nächste Baugebiet vermarktungsreif ist. Dabei geht es um die Flächen auf dem bisherigen Kleingartengelände westlich des Kattenhunder Wegs. Parallel dazu plant die Altstädter St.-Knudsgilde ein Baugebiet mit 80 Grundstücken auf dem Kleingartengelände an der Gildestraße.

Angesichts dieser Perspektiven rechnet der Bürgermeister damit, dass Schleswigs Einwohnerzahl in den kommenden Jahren weiter kontinuierlich steigt, was wichtig sei, um die städtische Infrastruktur zu erhalten. Die Marke von 25 000, die nach Auskunft des Einwohnermeldeamtes inzwischen überschritten wurde, soll noch lange nicht das Ende der Entwicklung markieren. Christiansen blickt nicht nur zuversichtlich auf die Mietwohnungen, die derzeit an den Königswiesen entstehen, sondern auch auf das Potenzial im östlichen Teil der Freiheit und – in kleinerem Rahmen – auf das Grundstück des alten Martin-Luther-Krankenhauses an der Moltkestraße. „Hier wird es im Herbst Neuigkeiten geben, und bei der künftigen Nutzung wird das Thema Wohnen sicherlich auch eine Rolle spielen“, deutet er an.

von Ove Jensen

erstellt am 16.Aug.2017 | 07:19 Uhr