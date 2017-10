Schleswig : Nach Raub in Parkhaus: Polizei fahndet mit Bild nach Täter

vergrößern 1 von 1 Foto: Polizeipresse 1 von 1

von Gerrit Hencke

erstellt am 13.Okt.2017 | 13:05 Uhr

Schleswig | Nach einem Überfall auf eine ältere Dame in einem Parkhaus in Schleswig am vergangenen Freitagmorgen sucht die Polizei jetzt mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Täter und erhofft sich so Hinweise auf die Identität des Mannes.

Die 80-Jährige hatte gegen 8.35 Uhr das Parkhaus in der Moltkestraße betreten, um zu ihrem Fahrzeug zurückzukehren. Der Täter trat ihr dort entgegen und bedrohte sie mit einer dunklen Schusswaffe. Er erbeutete das Portemonnaie mit Inhalt und flüchtete zu Fuß die Ausfahrt des Parkhauses hoch zur Moltkestraße und danach in Richtung Schubystraße.

Der Täter war um die 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Bekleidet war er mit weißen Turnschuhen mit schwarzer Schrift, einer Jeans und einem weißen Kapuzenpullover, wobei die Kapuze über den Kopf gezogen war. Das Gesicht hatte er um die Mundpartie und die Nase mit einem schwarzen Tuch mit roter Schrift maskiert. Er könnte Bartstoppeln haben.

Die Tat und der Täter wurden von einer Überwachungskamera aufgenommen. Die Kriminalpolizei Schleswig hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, kann sich unter der Telefonnummer 04621/840 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

