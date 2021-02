Möweninsel in Schleswig : Nach Großeinsatz am Luisenbad: Keine Spur, kein Vermisster

Zeugen haben beobachtet, wie die gesuchte Person Richtung Möweninsel ging und dann nicht zurückkehrte.

von Marle Liebelt

15. Februar 2021, 16:10 Uhr

Schleswig | Nachdem am Sonntagabend Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst das Luisenbad weiträumig abgesperrt haben, um am Schlei-Ufer nach einer vermissten Person zu suchen, stellten die Einsatzkräfte die Suche nach anderthalb Stunden ein.

Keine weiteren Hinweise

In der Einsatz-Besprechung der Rettungsleitstelle Nord am nächsten Morgen wurde der Fall abgeschlossen, wie Henning Fischer von der zuständigen Rettungsleitstelle Nord in Harrislee auf Nachfrage mitteilte.

Mit dem Helikopter haben die Einsatzkräfte zwar ein kleines Loch ausfindig gemacht, dabei stellte sich aber schnell heraus, dass es für eine Einbruchstelle zu klein war. Henning Fischer

Es hätten sich keine weiteren Hinweise auf eine im Eis eingebrochene Person ergeben, so der Schichtleiter.

Sandra Otte, Pressesprecherin der zuständigen Polizeidirektion in Flensburg, teilte am Montagmorgen mit:

Zeugen haben beobachtet, wie eine Person zu Fuß zu der Möweninsel unterwegs war, aber auch nach rund 15 bis 20 Minuten später nicht zurückkehrte. Sandra Otte

Es sei möglich, dass die Zeugen die Rückkehr nicht mitbekommen hätten, oder dass die Person an der Insel vorbei weiter nach Haddeby ging. Auch am Tag nach dem Einsatz gebe es keine zutreffende Vermisstenmeldung.

Der Fall erinnert an letzte Woche Donnerstag, als ein herrenloses Fahrrad in Fahrdorf ebenfalls einen Großeinsatz auslöste. Auch hier wurde wie berichtet die Suche eingestellt, weil keine weiteren Hinweise auf eine vermisste Person hindeuteten.

„Sowas ist natürlich ärgerlich, wenn ein so großer Einsatz ausgelöst wird, obwohl nichts passiert ist“, sagt Sönke Schlossmacher, Wehrführer der Feuerwehr Schleswig, der in beiden Fällen selbst an den Einsätzen beteiligt war.

Handeln Zeugen oft zu vorschnell, wenn sie einen Notruf absetzen?

„Auf keinen Fall!“, betont Achim Hackstein, Leiter der Rettungsleitstelle Nord. Die diensthabenden Mitarbeiter in der Rettungsleitstelle haben einen Fragenkatalog, den sie jedes Mal mit dem Anrufer durchgehen. Auf dieser Basis werden die Situation eingeschätzt. Dabei, so Hackstein, hätten Leib und Leben immer die höchste Priorität. „Wenn Sie etwas beobachten und sich unsicher sind, rufen Sie lieber einmal zu viel den Notruf als zu wenig!“, lautet sein Appell.