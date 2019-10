Wees : Nach Diebstahl: Polizei sucht Besitzer eines roten Schmuckkoffers

Der Koffer wurde am 1. September am Hundeparkplatz in Wees gefunden.

09. Oktober 2019, 15:35 Uhr

Wees | Die Polizei teilte erst jetzt mit, dass bereits am 1. September wurden in und neben einem Mülleimer, am sogenannten Hundeparkplatz im Süderfelder Weg in Wees diverse Schmuckkästchen mit Schmuck aufgefunden, unter anderem ein rotes Schmuckköfferchen aus Kunstleder. Das Kommissariat 7 der Bezirkskriminalinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen. Der aufgefundene Schmuck konnte bisher keiner Straftat zugeordnet werden.

Die Polizei sucht nun den Besitzer des Schmuckköfferchens und des Schmucks, der sich darin befindet. Auch Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Fundort beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0461/4840 mit dem K7 in Verbindung zu setzen.

