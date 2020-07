Diakonie Süderbrarup : Nach 46 Jahren ist für Angrit Schween Schluss

Die 65-Jährige arbeitete als Heilpädagogin bei der Diakonie in Süderbrarup – jetzt geht sie in den Ruhestand.

Süderbrarup/Flensburg | Angrit Schween (65) war über 46 Jahre im Diakonischen Werk als Erzieherin und Heilpädagogin in Süderbrarup und Flensburg tätig. Jetzt wurde sie in den Ruhestand verabschiedet. „Bei der Nähe, die ich immer zu Menschen hatte, konnte ich mir einen Abschied in Corona-Zeiten unter Abstand gar nicht vorstellen“, sagte sie, und war dann freudig überrascht, dass die Kollegen ihr einen so schönen Abschluss vorbereitet hatten.

Trotz heftiger Regenschauer wurde sie mit einem blumengeschmückten Gefährt von den Kollegen von zu Hause abgeholt und auf ihrem letzten Dienstweg zur Diakonie persönlich begleitet. Auf dem Weg erwarteten sie Kolleginnen, die sie lange nicht gesehen hatte, Musik, Seifenblasenpistolen und kleine Aufgaben. Als ganz besondere Überraschung wurde ein Stick mit Video-Grußbotschaften vieler Menschen überreicht, die sich nicht persönlich verabschieden konnten. Die Feierlichkeiten fanden in ganz kleinem Kreis in der Diakonie statt.

Geschäftsführer Ernst-Otto Löwenstrom dankte Angrit Schween für die engagiert geleistete Arbeit. „Vom Beginn der ersten Betreuungsmöglichkeiten für Kinder mit Behinderung in einem sogenannten Sonderhort des Diakonischen Werkes in der Mühlenstraße vor 45 Jahren, über den Aufbau und die Leitung einer eigenen Abteilung für die heilpädagogische Frühförderung im Elternhaus bis zur Integration im Regelkindergarten war sie immer als Erste mit dabei und hat die Arbeit durch ihren ganz persönlichen Stil geprägt“, sagte Löwenstrom.

Langweilig werde ihr sicher nicht werden, verriet Angrit Schween. „Ich werde in die Nähe meiner Kinder ziehen und viel Zeit für meine Enkel haben. Außerdem habe ich eine To-Do-Liste angelegt, was ich in diesem Leben noch alles machen möchte“, sagte sie. Dabei handle es sich um viele ganz kleine Dinge, wie zum Beispiel nur mal einen Kaffee zu trinken in der Fußgängerzone am Vormittag oder allerlei Kulturangebote zu erleben. „Meine Arbeit betreffend, blicke ich auf eine reichhaltige Schatzkiste zurück, die mich und mein Leben auch ausmachen“, sagte sie und freute sich, nun Zeit für ganz andere Dinge haben zu können.