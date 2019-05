Umwelt in Schleswig : NABU-Plädoyer für mehr Natur im Garten

Nabu-Stammtisch „Naturnaher Garten“ engagiert sich für Pflanzenvielfalt. Mehr Nahrungsquellen für Insekten und Vögel.

von Joachim Pohl

21. Mai 2019, 18:37 Uhr

Schleswig | Im heimischen Garten kann Thomas Staack immer wieder zur Ruhe kommen. „Dort kann ich sitzen, einfach nur beobachten und die Natur auf mich wirken lassen“, sagt er. Das gehe zwar prinzipiell in jedem Garten, aber anderswo gäbe es wohl nicht so viel sehen. Denn das Besondere an Staacks ganz persönlichem grünen Raum: Es handelt sich um einen naturnahen Garten.

Pflanzen dürfen dort frei wachsen, auch das Gras mit vielen wilden Blumen dazwischen und selbst die Beikräuter darin, die andernorts häufig als Unkraut bezeichnet und herausgerupft werden. Das Ergebnis des weniger radikalen Eingreifens ist ein funktionierender Naturraum, wo nicht nur bunte Blüten sprießen, sondern auch Bienen und Insekten schwirren und Vögel ein reichhaltiges Nahrungsangebot finden. „Da tobt das Leben“, sagt Staack und ist mit seiner Art des Gärtnerns in guter Gesellschaft.

Ein Mal pro Monat trifft sich der Stammtisch „Naturnaher Garten“ des Nabu in Schleswig. Während der Wintermonate geschieht das im Tilo im Stadtweg. Jetzt mit Beginn der warmen Monate verlagern sich die Treffen ins Freie. Reihum werden die Gärten aller Mitglieder besucht, um sich direkt vor Ort über die neusten Projekte auszutauschen. „Wir haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht, wieder mehr Lebensräume zu schaffen, die selten geworden sind“, erzählt Marion Lehmkuhl, die seit vergangenem Frühjahr den Stammtisch organisiert.

Allein in den vergangenen 20 Jahren sei die Zahl der Insekten um 75 Prozent gesunken, ruft sie in Erinnerung. Und dem Verschwinden der Insekten folgen dann die Vögel. Der Ursprung des Übels: der immer stärker werdende Mangel an Arten- und Blütenvielfalt in der Pflanzenwelt. Und das nicht nur in der Landwirtschaft. Weil die Monokultur auch immer mehr die privaten Gärten erreiche, sei es höchste Zeit zu handeln, so Lehmkuhl. Gerade jetzt zu Beginn der Gartensaison könne jeder etwas tun.

Die weit verbreitete Überdüngung führe zwar zu saftig grünem Gras, aber einen Nutzen erfülle das nicht. Stattdessen versuchen die Mitglieder von „Naturnaher Garten“, zu Hause wieder mehr verschiedene Pflanzen gedeihen zu lassen. Es dürfen durchaus schöne und exotische Stauden wie die Forsythie dabei sein, die vor allem dekorativen Zweck haben. „Aber 50 Prozent sollten möglichst heimische Wildpflanzen sein, neben Blumen auch Sträucher und Bäume“, erklärt Lehmkuhl.

Der Weißdorn etwa sei ein Geschenk für die Vögel, die Schlehe genau das richtige für Insekten. Wer genug Platz dafür hat, erweise der Natur auch mit etwas wilden Ecken im Garten einen großen Dienst. Abgestorbenes Holz, Brennnesseln, Laubhaufen und ein paar Steine sind ein guter Lebensraum für Amphibien, Igel und Insekten. Auch die friedlichen Wildbienen siedeln sich vielleicht an. Für die hat Staack in seinem Garten gerade Nisthilfen aus Holz gebaut und Sandflächen angelegt, die sie ebenfalls für ihre Bauten annehmen. Bei einem der nächsten Treffen werden die anderen Mitglieder des Stammtisches das Projekt aus nächster Nähe betrachten können.

Vielleicht wird der ein oder andere die Idee bei sich zu Hause aufgreifen. „Manche Menschen haben anfangs etwas Angst vor der Natur, wenn sie sich frei entwickelt. Aber jeder Naturgarten hat seine ganz eigene Schönheit“, sagt Marion Lehmkuhl.