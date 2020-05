Überraschungspakete aus Wanderup : Mutmacher für Alltagshelden

Wanderuper Initiative „We stay strong“ verschickt Überraschungspakete an Menschen, die in der Corona-Krise besondere Arbeit leisten.

von Yannick Kitzinger

03. Mai 2020, 18:11 Uhr

Wanderup | Wegen der Corona-Pandemie schuften derzeit viele Menschen am Limit: Ärzte und Pfleger, die sich rund um die Uhr um Patienten kümmern. Verkäufer und Lkw-Fahrer, die auch in der Krise die Lebensmittelversorgung sichern. Lehrer und Erzieherinnen, die Eltern mit systemrelevanten Berufen den Rücken frei halten. Und viele mehr. Um diesen Menschen Danke zu sagen und Mut zu machen, haben Jan Breuer und sein Team vom Wanderuper Werbeartikel-Hersteller „mbw“ die Aktion „#westaystrong“ ins Leben gerufen. 100 Tage lang will die Initiative täglich Geschenkpakete mit kleinen Mutmachern an Alltagshelden verschicken.

„Auch bei uns ist die Auftragslage seit Corona deutlich eingebrochen“, erklärt „mbw“-Geschäftsführer Jan Breuer. „Aber wir stecken den Kopf nicht in den Sand und setzen unsere Produkte stattdessen ein, um Menschen, die sich in diesen schweren Tagen für andere Menschen einsetzen, eine Freude zu machen.“

Seit dem 23. März läuft die Aktion. Mehr als 300 Kartons wurden seitdem gepackt. Wer Alltagshelden kennt, die ein Überraschungspaket als Anerkennung verdient haben, kann diese über die Internetseite der Initiative www.we-stay-strong.de vorschlagen. In der Box finden die Empfänger Kuscheltiere, die als Mutmacher dienen sollen. „Wir wollen den Menschen so zeigen, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird – und ich finde das funktioniert mit unseren Mutmachern noch besser als mit einer Schachtel Pralinen. Die Reaktionen der Empfänger lassen dies zumindest erahnen“, sagt Breuer.

Helden-Vorschläge bekommt das Team mittlerweile aus ganz Deutschland. Die Mürwiker Werkstätten in Flensburg, das Schleswiger Helios Klinikum aber auch eine Grundschule aus Aschaffenburg oder eine Kölner Arztpraxis gehören zu den Beschenkten. „Auch aus Norwegen, Frankreich und Österreich kriegen wir Meldungen. So gerne würden wir auch den internationalen Helden unsere Mutmacher zusenden, aber die hohen Versandkosten ins Ausland würden den Rahmen unserer Aktion sprengen.“

Von so gut wie jedem Empfänger bekommt das Wanderuper Team auch ein schriftliches Dankeschön und Fotos zurück, die auf der Internetseite von „We stay strong“ nachzulesen sind. „Bei so manchen Schreiben bekommt man wirklich Gänsehaut“, sagt Breuer. Aus dem hessischen Hanau etwa schreibt der DRK-Rettungsdienst: „Für uns stellt nicht nur Corona eine Herausforderung dar, da viele unserer Mitarbeitenden bereits vor etwas mehr als sechs Wochen bei den furchtbaren Anschlägen in Hanau im Einsatz waren und sich die jetzige belastende Situation direkt an die Nachbereitung der vorherigen Ereignisse angeschlossen hat. Von daher haben wir uns über Eure acht kleinen Mutmacher sehr gefreut.“

Die große Resonanz auf die Aktion hat allerdings auch dafür gesorgt, dass bereits nach 20 Tagen das für die Aktion vorgesehene Kontingent aufgebraucht war. Um die Initiative dennoch 100 Tage am Leben zu halten, musste das Team aufstocken – und setzt dabei auch auf Hilfe von anderen. „Firmen können die Mutmacher jetzt auch als Dankschön für ihre Mitarbeiter erwerben“, erklärt Breuer. Und weiter hofft „mbw“ auf Partner, die ein Ladengeschäft haben, um die Mutmacher für Privatpersonen anzubieten, die jemand anderem Danke sagen möchten, etwa weil sie für jemanden den Einkauf erledigt haben oder auf den Hund aufgepasst haben.