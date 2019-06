Kropp: Besuch aus den USA : Musik als gemeinsame Sprache

Bereits zum sechsten Mal seit 2012 war das Blue Lake Northern Winds Orchestra im Rahmen ihrer dreiwöchigen Europatournee zu Besuch in Kropp.

30. Juni 2019, 15:31 Uhr

Kropp | „Musik ist die gemeinsame Sprache der Menschheit“, zitierte Kreispräsident Ulrich Brüggemeier den US-amerikanischen Dichter Henry Wadsworth bei seiner Begrüßung der jugendlichen Musiker aus Michigan in der Geestlandschule Kropp. Bereits zum sechsten Mal seit 2012 war das Blue Lake Northern Winds Orchestra im Rahmen ihrer dreiwöchigen Europatournee zu Besuch in Kropp.

„Das Konzert in der Geestlandhalle war super“, schwärmte „Gastmutter“ Sylvia Thiesen aus Schleswig. Sie und ihre Tochter Annika (13) beherbergten die Trompeterin Kate (16). „Die Mädchen verstehen sich gut. Das funktioniert alles ohne Probleme“, so Sylvia Thiesen. Bei dem Konzert am Freitagabend habe besonders die Filmmusik aus „Mary Poppins“ und „Starwars“ das Publikum beeindruckt. Das Lied „Berliner Luft“, das gemeinsam mit der Big Band der Freiwilligen Feuerwehr Kropp gespielt wurde, holte die Besucher dann endgültig von den Stühlen. „Das war ein tolles Konzert“, fand auch „Chairman“ und Organisator Holger Schwie aus Kropp. Er hatte dafür gesorgt, dass alle Jugendlichen und ihre Betreuer bei Gasteltern untergebracht werden konnten.

Bereits am letzten Schultag vor den Sommerferien wurden die Kropper Schüler mit einem Schulhofkonzert der amerikanischen Gäste begrüßt. Anschließend hatten die angehenden 10. Klassen die Gelegenheit, ihren Besuch im gemeinsamen Unterricht näher kennenzulernen – alles „in english please“, bat Klassenlehrerin Stephanie Schnack und diese Bitte wurde sofort erfüllt.

Sonnabend war Familien- und Ausflugstag. Einige waren im Klettergarten, an Nord- oder Ostsee, im Freizeitpark – jeder wie er wollte. Familie Thiesen war mit Kate in Eckernförde am Strand und anschließend in Schleswig beim Schützenfest. „Kate findet das alles ganz beautiful“, berichtete Sylvia Thiesen.

Das Blue Lake Fine Arts Camp besteht seit 1969 als gemeinnützige Organisation in Michigan (USA), die als Sommerschule talentierten Jugendlichen Weiterbildungsmöglichkeiten in Kunst, Theater und Musik anbietet. Aus den Teilnehmern der Camps werden Gruppen zusammengestellt, die jeden Sommer drei Wochen lang auf Europatournee gehen. 44 junge Amerikaner im Alter zwischen 13 und 20 Jahren gehören in diesem Jahr dem Blue Lake Northern Winds Orchestra an. Von Detroit mit dem Flugzeug kommend starteten sie von Paris aus ihre Reise im Tourbus. Nach Konzerten im Saarland, Polen, Bautzen und Heide war Kropp die fünfte Station. Es folgen noch Aufenthalte in Osnabrück und den Niederlanden, bevor es ab Paris zurück geht in die Heimat.