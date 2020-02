Mohrkirch : Museumsdirektoren-Trio sagt ade

Kulturverein Mohrkirch sucht Nachfolger für Vollert Dietrich Johannsen, Peter Müller und Frank Schmidt.

14. Februar 2020, 08:37 Uhr

Mohrkirch | Selten war eine Sitzung des Kulturvereins Mohrkirch so gut besucht wie die diesjährige Jahresversammlung in der Dörpstuv. Weniger die Regularien, sondern vielmehr die angekündigte Vorführung eines alten Dorffilms aus dem Jahr 1971 hatte die zahlreichen Besucher angelockt. Eine Filmgruppe der Landjugend hatte unter ihrem damaligen Vorsitzenden Peter Hamisch ein Jahr das Mohrkircher Dorfgeschehen mit der Super 8 Schmalfilmkamera festgehalten. Später war unter Leitung von Sönke Andresen eine Spielfilmhandlung eingefügt worden. Wolfgang Schäfing hat die Super-8-Fassung digitalisieren lassen und stellte das Ergebnis auf der Versammlung vor.

Die Technik lässt natürlich keinen Vergleich zu heute zu, aber der Film gibt einen interessanten Einblick in das Mohrkircher Dorfleben vor 50 Jahren. Viele Gesichter tauchten auf, die inzwischen lange verstorben sind. Für die Zuschauer war es eine köstliche Erlebnisreise in eine vergangene Zeit.

Die Realität schilderte für den Kulturverein deren Vorsitzender Norbert Wacker. Vor 34 Jahren war der Verein gegründet worden, um die volkstümliche Sammlung von Herbert Priske zu erhalten. Inzwischen ist die Sammlung auf dem Dachboden der ehemaligen Mohrkircher Grundschule auf über 1000 Exponate angewachsen. Schwerpunkte der Sammlung sind Haus – Landwirtschaft, Handwerk, die Volkshochschule und das Antoniter Kloster Mohrkirchen.

Unter dem Dach des Kulturvereins sind zwei Arbeitskreise aktiv. Die „Mohrkircher Theoterspeelers“ unter der Leitung von Norbert Wacker sind seit 33 Jahren aktiv. Die Gruppe hat es geschafft, in jedem Jahr ein neues plattdeutsches Theaterstück einzustudieren. In diesem Jahr wird es spannend in dem Stück „Tatörtchen“. „Die Theatergruppe leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der plattdeutschen Sprache“, hob Wacker hervor.

Bisher hat Renate Müller die Chronikarbeit geleitet. Sie hat diese Aufgabe inzwischen an Michael Haushahn übergeben, ein profunder Kenner der Mohrkircher Geschichte und Autor zahlreicher heimatlicher Artikel. Nach einer Sichtung und Neuordnung des Archives wurde begonnen, die Chronik zu scannen und auf einer Festplatte zu speichern. Ziel sei es, so Haushahn, eine digitale, lebendige Chronik über Internetzugang einzurichten. Eine Chronik, die jederzeit aktualisiert werden kann.

Nach 30 Jahren hat Antje Ristow erklärt, ihre Tätigkeit als Kassenwartin aufgeben zu wollen. Der Vorsitzende dankte Antje Ristow für ihre Tätigkeit im Kulturverein. Frauke Marxsen erklärte sich bereit, diese Aufgabe zu übernehmen.

Vollert Dietrich Johannsen, Peter Müller und Franz Schmidt haben als Museumsdirektoren zwölf Jahre ehrenamtlich das Mohrkircher Dorfmuseum geleitet, die Sammlung geöffnet, Besuchern die Exponate gezeigt und erläutert. Neue Exponate haben sie in das Museum eingefügt. Nun haben alle drei erklärt, aus Altersgründen ihr Amt aufgeben zu wollen. Norbert Wacker dankte den Direktoren a.D. für ihren großen Einsatz und überreichte ihnen ein Präsent. Wacker kündigte an, dass er erfolgversprechende Gespräche mit zwei Bürgern über eine Nachfolge führe.