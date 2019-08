Langballig : Museum Unewatt: Kinder entdecken die heimischen Insekten

Am 2. Bienen- und Insektentag im Landschaftsmuseum Angeln beteiligten sich 20 Vereine und Initiativen aus verschiedenen Bereichen.

18. August 2019, 18:06 Uhr

Langballig | Es war hochspannend für die Kinder, einmal in einen Bienenstock hineinsehen und die Königin zu entdecken. Vorher hatte Imker Kai Müller aus Steinbergkirche ihnen erklärt, dass Bienen in einem Volk ganz verschiedene Aufgaben wahrnehmen, von der Brutpflege bis zum Sammeln von Blütennektar. „Und der wird mit der ‚Spucke‘ der Bienen vermischt und ergibt dann den Honig.“ Am 2. Bienen- und Insektentag im Landschaftsmuseum Angeln beteiligten sich 20 Vereine und Initiativen aus verschiedenen Bereichen. Sie informierten umfassend über die hohe Bedeutung dieser Gruppe von Lebewesen im Kreislauf der Natur. Ralf Bruhn aus Tarp wies darauf hin, dass Wildbienen, Hornissen und Wespen unter Artenschutz stehen. Als Fachmann sorgt er bei Erfordernis dafür, dass sie umgesiedelt werden. Der Tag war trotz des Wetters gut besucht.