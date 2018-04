Plastikskandal : Müssen die Gebührenzahler herhalten?

Die Beseitigung des Plastiks aus der Schlei gut voran. Das machte Stadtwerke-Chef Wolfgang Schoofs in der Sitzung der Ratsversammlung deutlich. Doch die Kosten sind gewaltig.

von Alf Clasen

24. April 2018, 15:34 Uhr

So manch ein Ratsmitglied hörte den Vortrag von Wolfgang Schoofs gestern bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Tage. Schon in den jüngsten Sitzungen des Bau- und Umweltausschusses sowie des Werkausschusses hatte der Stadtwerke-Chef den aktuellen Sachstand im Plastikskandal dargelegt. Doch seine wesentliche Aussage über die Reinigungsarbeiten können die Kommunalpolitiker derzeit wohl nicht oft genug hören: „Wir haben das Meiste geschafft.“ Am Ufer der Schlei würden immer weniger Kunststoffteilchen gefunden, die über die Kläranlage in das Gewässer gelangt sind, erklärte Schoofs in der aktuellen Stunde der Ratsversammlung. Es war gestern die letzte Sitzung der Stadtvertreter in dieser Legislaturperiode.

Das in der vergangenen Woche präsentierte Spezialschiff, das für 42 000 Euro angeschafft wurde, spielt indes nach Angaben von Schoofs bei den Reinigungsarbeiten kaum eine Rolle. Es fische nur sehr wenig Plastik aus der oberen Wasserschicht heraus, räumte er ein. Die Kunststoffschnipsel würden zum allergrößten Teil am Ufer aufgesammelt. Von einer Fehlinvestition wollte er gleichwohl nicht sprechen. „Im Gegenteil, das Schiff war eine sinnhafte Investition“, betonte Schoofs am Rande der Sitzung im Gespräch mit den SN. „Denn dadurch bekommen wir bestätigt, dass sich im Wasser so gut wie nichts mehr befindet.“ Und außerdem könne man das Schiff auch bei anderweitigen Verschmutzungen der Schlei einsetzen, oder auch bei einer zu starken Algenbelastung.

Was die Kosten für die Beseitigung des Plastiks betrifft, da könnten am Ende die Stadtwerke-Kunden über höhere Abwassergebühren die Rechnung mitbezahlen. „Ja, die Gefahr besteht“, räumte auch Bürgermeister Arthur Christiansen ein, den Grünen-Fraktionschef Johannes Thaysen mit einem Fragenkatalog zum Plastikskandal konfrontiert hatte. Das Problem ist, das machte Schoofs einmal mehr deutlich, dass die Haftpflichtversicherung nicht für die Schadensbeseitigung aufkommt. Es zeichne sich aber immer mehr ab, dass die Kosten bis zu eineinhalb Millionen Euro betragen könnten. Allein 900 000 Euro dürfte die Entsorgung des Klärschlamms kosten, rechnete Schoofs vor. Inzwischen stehe nämlich fest, dass die 5500 Tonnen Klärschlamm, die in vier Lagern in Schleswig-Holstein und Niedersachsen deponiert sind, größtenteils verbrannt werden müssen, anstatt auf Feldern ausgebracht zu werden. In Proben seien zu hohe Mengen an Kunststoff gefunden worden, erklärte Schoofs.

Der Stadtwerke-Chef berichtete zudem, dass man Gespräche mit Refood führe, um eine mögliche Beteiligung an den Kosten auszuloten. Das Unternehmen hatte das Klärwerk mit verunreinigten Gärsubstraten beliefert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt im Plastikskandal sowohl gegen Schoofs als auch gegen die drei Geschäftsführer von Refood.