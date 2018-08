Schleswig : Mülltonnen in Flammen

Nach einem Feuer im Alleinsteiner Weg schließt die Feuerwehr Brandstiftung nicht aus.

von sn

27. August 2018, 15:39 Uhr

Im Allensteiner Weg im Stadtnorden sind am frühen Sonntagmorgen mehrere Mülltonnen in Brand geraten. Die Ursache ist unbekannt, die Polizei schließt aber nicht aus, dass es sich um Brandstiftung handelt. Die Tonnen befanden sich in einem Holzverschlag neben einem Mehrfamilienhaus. Nach den Löscharbeiten der Schleswiger Feuerwehr war ein Gebäudeschaden an dem Haus erkennbar. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei in Schleswig hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Hat jemand auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Brandortes beobachtet? Zeugen melden sich unter Tel. 04621/840.