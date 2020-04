Amtsvorsteherin Britta Lang zufrieden : Mittelangelns Verwaltung funktioniert auch digital

In der Corona-Krise zahle sich aus, dass man schon früh auf die Digitalisierung gesetzt habe – sagt Amtsvorsteherin Britta Lang.

27. April 2020, 08:45 Uhr

Mittelangeln | Mittelangelns Amtsvorsteherin Britta Lang ist zufrieden. Trotz Corona arbeite die Amtsverwaltung Mittelangeln optimal. „Wir haben uns sehr frühzeitig auf die Situation eingestellt“, erklärt Lang, die den Gesprächstermin in die Anlage des Freibades verlegt hat. Im Becken sollte schon das Wasser aufgewärmt werden. Es ist aber weiterhin leer, also kein Starttermin für den Badespaß am 1. Mai.

Bereits Mitte März hat die Amtsvorsteherin alle Termine der gemeindlichen Gremien abgesagt und die Vereine, Organisationen und Feuerwehr aufgefordert, auf Zusammenkünfte zu verzichten. Die Einsicht war überall vorhanden, lobt Lang.

Größer war die Herausforderung, auch in Corona Zeiten eine Verwaltung arbeitsfähig zu halten. Die wichtigste Entscheidung war, den Publikumsverkehr zu unterbinden. Lediglich in Fällen, in denen eine persönliche Anwesenheit erforderlich ist, dürfen die Bürger unter Beachtung der Sicherheitsvorgaben, die Amtsverwaltung aufsuchen. Das Ausstellen von Ausweisen und standesamtliche Angelegenheiten, werden weiterhin im Amtsgebäude erledigt.

Die Verwaltung wurde umorganisiert und zwei Schichten eingerichtet, die sich nicht begegnen. Mitarbeiter, die nicht in der Verwaltung sind, arbeiten zu Hause im Home Office. „Vorausblickend haben wir bereits 2019 Home-Office-Arbeitsplätze eingerichtet“, hebt Lang hervor. Die 2017 beschlossene Zusammenarbeit im Zweckverband „Kommunit“ habe sich als richtig herausgestellt. Nicht nur dass die Mitarbeiter zu Hause spezielle Laptops nutzen, sie können sich auch in ihren Arbeitsplatz im Büro einwählen. Die Sicherheit sei gewährleistet.

Bereits seit einiger Zeit hat sich die Verwaltung intensiv mit der Digitalisierung befasst und sie umgesetzt. Dies zahle sich jetzt aus. Lang ist überzeugt, dass die Digitalisierung der Verwaltung durch Corona einen großen Schritt nach vorne machen werde.

Zu den positiven Erkenntnissen gehört für die Amtsvorsteherin, der Gesundheitszustand ihrer Mitarbeiter. Es sei richtig gewesen, sofort den Kontakt mit den Bürgern auf das Notwendigste zu beschränken. „Wir haben auch eine Fürsorgepflicht gegenüber unseren Mitarbeitern“, unterstreicht die Behördenleiterin. Die allermeisten Bürger akzeptierten die Einschränkungen und hätten Verständnis für die getroffenen Maßnahmen der Verwaltung. Nur vereinzelte Bürger zeigten sich uneinsichtig oder gar verärgert.

Neben der allgemeinen Verwaltungstätigkeit hat die Verwaltung es auch übernommen, Hilfen beim Einkaufen und der Versorgung zu organisieren. Ein Anruf genüge, um Hilfe zu erhalten, unterstreicht Lang.